“SAĞLIK TURİZMİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA FAZLA RAĞBET GÖRECEK”

ÖZEL RÖPORTAJ: ŞEREF ÖZATA

Sağlık sektöründe 1994 yılında 3 hekimin ortak kurduğu bir poliklinik ile hizmet vermeye başlayan Avicenna International Hospital, geldiği noktada İstanbul’un farklı ilçelerinde 4 hastane ile hizmetlerini sürdürüyor. 5-6 hekimle başladığı sağlık hizmetlerine bugün yaklaşık 250 uzman hekim, bin 500 yardımcı sağlık elemanı ile devam eden Avicenna International Hospital, son 6-7 yıldır uluslararası hasta kabulüne başlayarak sağlık turizminde iddialı konuma ulaştı. Avicenna International Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tuncay Eren, sağlık sektörü ve sağlık turizmi alanında sundukları hizmetleri ve ileriye yönelik hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19), gerek sektörü gerekse Avicenna’yı nasıl etkiledi? Aşı çalışmaları epeyce hızlandı. Pandemi döneminde hangi çalışmaları yaptınız?

2020’nin başlarında pandeminin başlamasıyla birlikte gerek yurt içi, gerek uluslararası Covid-19 dışı hasta sayılarında seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları ve insanların hastanelerden uzak durma istekleri nedeniyle belirgin azalmalar oldu. Bu süreçte pandemi kuralları çerçevesinde uygun izolasyonlar sağlanarak Covid-19 kliniği ve yoğun bakım servisleri oluşturduk. Bu şekilde yurt içi ve yurt dışı hastaya Covid-19 tedavi hizmeti sunduk. Bu süreçte bir çok hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk. Maalesef bu süreçte kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Aynı şekilde Covid-19 hastaların bakımı ile de ilgilenen hastanemiz ortaklarından, yönetim kurulu üyemiz, arkadaşımız, dostumuz, meslektaşımız, herkes tarafından çok sevilen, kelimelere sığdıramayacağımız naif insan, dahiliye uzmanımız Dr. Osman Arıkan beyefendiyi uzun süren bir yoğun bakım tedavi sürecinden sonra Covid-19 nedeniyle kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşadık. Görev şehidimizi unutmayacağız ve her zaman minnetle yad edeceğiz.

UZM. DR. OSMAN ARIKAN, MESLEKİ KARİYERİNDE ZİRVEYE ULAŞMIŞ BİR İSİMDİ Avicenna International Hospital Dahili Bölümler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Osman Arıkan, mesleki kariyerinde zirveye ulaştığı 2021 yılında Covid-19 hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. 2002 yılından bu yana Avicenna International Hospital’da görev yapan, hayatı başarılarla dolu, örnek şahsiyet Dr. Arıkan, çeşitli kurumlar tarafından 2017 yılında, ‘İstanbul’da Yılın Vizyon Hekimi’ ve 2019 yılında, ‘Türkiye’de Yılın Tıp Adamı’ gibi çok değerli ödüllere layık görüldü. Dr. Arıkan, bunun yanında yoğun mesleki ve sosyal yaşantısı ile ilgili olarak bir çok dernek ve kuruluşun üyelik, yöneticilik ve başkanlığını yaptı.

Pandeminin olduğu bu dönemde hastanelerimize yatan Covid-19 dışı diğer tüm hastalara da gerekli izolasyon ve koruyucu önlemler alınarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına tam kadro çalışmaya devam ettik. Tamamı tek kişilik odalardan oluşan hastanelerimizde yatan her hastaya, yatış öncesi Covid-19 PCR testi yapılıp her türlü izolasyon önlemini alarak güvenli sağlık hizmeti sunduk. İlerleyen zamanlarda tüm dünyada ve Türkiye’de aşılamanın başlaması ile gerek uluslararası gerek yurt içi hasta sayılarında belirgin azalmalar yaşandı. Hastanelerimiz bu süreçte de aktif rol alarak Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ‘aşılama’ hizmetine katkı sağladı ve halen sağlamaya devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinde Türkiye’nin verdiği başarılı sağlık hizmetleri Türkiye’nin sağlık alanında ismini daha da öne çıkardı. Buna paralel olarak Özel Avicenna Hastaneler Grubu da ‘uluslararası platformlarda’ adını daha çok duyurmaya başladı.

Avicenna International Hospital’in kuruluş öyküsünü ve günümüze gelene kadar sağlık sektöründe kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Avicenna International Hospital, 1994 yılında 3 hekimin ortak kurduğu bir poliklinik ile hizmet vermeye başladı. Açıldığı günden bugüne dek önce sağlık ilkesinden hareketle hep sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmayı, gelişen teknolojiye ayak uydurmayı kendine düstur edindi. Bu anlayışla bugün İstanbul’un farklı ilçelerinde 4 hastane ile hizmet vermeye devam ediyor. 5-6 hekimle başlayan bu hizmet, bugün 250 kadar uzman hekim, bin 500 kadar yardımcı sağlık elemanı ile sürdürülüyor. Son 6-7 yıldır da uluslararası hasta kabulüne de başlanmış ve bu alanda çok yol kat etti. Artık çok sayıda ülkede temsilcilik, irtibat büroları, anlaşmalı sağşlık kuruluşları oluşturuldu. Bu şekilde her geçen gün daha çok yurtdışı talebi karşılayarak verdiğimiz sağlık hizmetlerine devam ediyoruz. Avicenna International Hospital’da Türkiye’de yıllık ortalama 25 bin cerrahi operasyon gerçekleştiriyor. Bunun yanında yılda 700 bin kadar ulusal ve uluslararası hastaya uzman muayene ve tedavisi, müdahaleler başta olmak üzere birçok sağlık hizmeti sunuyor. Gerek yurtiçi hastaların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, gerekse ülkelerinde ekonomik ya da teknolojik nedenlerle alamadıkları sağlık hizmetini sunarak onları mutlu etmek bizlerin de en büyük mutluluk kaynağımız.

Bünyenizde bulundurduğunuz hastane sayısı hakkında bilgi verir misiniz?

İstanbul’un ilçeleri olan Ataşehir, Kartal, Esenler ve Kağıthane de lokasyonlarımız bulunuyor. Bu 4 ayrı hastanemizde de önceliğimiz, hastalarımızın sağlık güvenliği ve memnuniyeti. Alanında uzman kadroları ve modern teknolojik altyapısı ile hastanelerimiz 7/24 hizmet veriyor. Hastalarımız hangi lokasyondaki hastanemize giderse gitsinler kapıdan girdikleri ilk andan itibaren hastalıklarının teşhis süreci ve tedavi aşamalarından, taburcu olacakları ana kadar memnuniyet ve güvenliklerinin öncelikli hedefimiz olduğunu hissedebilirler. Bu amacımızı sorunsuz bir şekilde 7/24 gerçekleştirebilmek adına tüm hastanelerimizde hastalarımızın memnuniyetini sağlamakla görevli departmanlar ve uzman birimler, uzman doktor kadrosu ve güçlü sağlık personelleri ile önce hastalarımızın sağlığını düşünerek faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca hastanelerimizin her birinde güvenli hasta nakillerimiz için birer tane ambulans bulunuyor. Hastanelerimizde 7/24 acil, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım hizmetleri konusunda deneyimli uzman hekimlerimizce sunuluyor.

Avicenna International Hospital’de hangi branşlarda sağlık hizmeti veriliyor? En iddialı ve talep gören branşlar hangileri?

Avicenna International Hospital olarak başta Genel Cerrahi, Ortopedi, Plastik Cerrahi, Üroloji, Beyin Cerrahi, Kulak Burun Buğaz, Göz, Kardiyovasküler Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, İç hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri, Cildiye, Enfeksiyon hastalıkları, Endokrinoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Diş kliniklerimizle üst düzey sağlık hizmeti vermekteyiz. Bunun yanında, Obezite Merkezi, Saç Ekim Merkezi, MR (Emar), Bilgisayarlı Tomografi, Endokopi (Gastroskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi), Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Merkezi gibi birçok farklı alanda kaliteli sağlık hizmeti veriyoruz. Bu branşlardan en çok talep gören birimlerimiz arasında Obezite Merkezi, Ortopedi, Üroloji, Göz Hastalıkları, Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi, Cildiye, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bulunuyor. Bunun yanında Kadın Doğum, Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları branşlarımıza da talep oldukça yoğun.

Türkiye’de sağlık turizmine baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Daha çok hangi ülkelerden hastalar geliyor?

Şu anda Türkiye’ye özellikle Balkan Ülkeleri, Arap ülkeleri, Bazı Avrupa ülkeleri ve Afrika ülkelerinden gelen hastalara verilen sağlık hizmetini, tüm dünyaya yayabilmek için çalışma ve planlamalarımızı devam ettiriyoruz. Bununla birlikte hastanelerimize yurtdışından en çok talep gören birimlerimiz arasında Obezite ve Obezite cerrahisi Merkezi, Ortopedi, Üroloji, Göz Hastalıkları, Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi bulunuyor. Kanser cerrahisi, Diş implantları için de gierek artan bir talep le karşılaşıyoruz.

Avicenna International Hospital olarak ‘sağlık turizmi’ konusunda çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Hangi ülkelerden hastalara ve hangi branşlarda sağlık hizmeti veriyorsunuz?

Avicenna International Hospital, kurulduğu günden bu yana ‘sağlık turizmi’ konusunda olabildiğince özverili ve başarılı bir çalışma yürüttüğümüzü düşünüyorum. Yurtdışında yaptığımız sağlık yatırımları ile hem Türkiye’ye hem de Türkiye’deki sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi bir misyon edindik. Bu amaçla 2018 senesinde Romanya Bükreş’te ilk yurtdışı sağlık ofisimizi açtık. Onu takiben 2019 yılında Etiyopya Adis Ababa’da ve son olarak 2021 Mayıs ayında Kosova Pritzen’de yeni sağlık ofislerimizi açmış bulunuyoruz. Hedefimiz, yurtdışı sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ederek, bu sayede uluslararası arenada Türkiye’yi kaliteli bir şekilde temsil etmek. Tüm bu amaçlarla yurtdışında açtığımız ofislerde, hastaların tedavi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Bu doğrultuda tıbbi danışmanlık, acil taşıma hizmeti, ücretsiz transfer hizmeti, hastaların kendi dilinde çağrı merkezi hizmeti, çeşitli acil durumlarda hizmet verecek asistanlar ve konaklama organizasyonu hizmeti sağlıyoruz. Aynı zamanda yurtdışındaki hastalarımıza ofislerimiz aracılığıyla Türkiye’ye tedaviye gelmeden önce tedavi öncesi ve Türkiye’deki operasyonun ardından tedavi sonrası sağlık desteği de sunuyoruz.

Pandemi sonrasında hangi stratejileri uygulayacaksınız?

Özel Avicenna Hastaneler Grubu, kurulduğu günden bu yana öncelikle hasta memnuniyetini ön planda tuttu. Bu sebeple hastanelerimiz gerek pandemi öncesi gerek pandemi sırasında gösterdiği başarılı çalışmalarını artırarak devam etme kararlılığında. Her türlü sterilizasyon koşullarının sağlanması ve hastalarımızın sağlık güvenliği için üst düzey performansla çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Teknolojiye yaptığınız yatırımlar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Hastanelerimizde MR ve Tomografi, Dijital Röntgen, Dijital Mammografi, Kemik Dansitometrisi, Çok kesitli tomografi, Anjiografi, Artroskopi, Laparoskopi, Gastroskopi, Kolonoskopi, Bronkoskopi, Green Light, 4 boyutlu USG, Dopler, Transkraniyal Manyetik Uyarı, URS gibi teknolojik yatırımları mevcuttur ve bunların sayısı her geçen yıl artarak devam edecek.

Avicenna International Hospital olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Avicenna International Hospital olarak hedefimiz, ‘önce sağlık’ ilkesinden hareketle gerek yurt içi gerekse yurt dışı hastlarımızın mutluluklarına ortak olmak. Bu hedefi devamlı kılabilmek adına bundan sonraki süreçlerde de hem sağlık teknolojisine yaptığımız yatırımları artırmayı hem de ulusal ve uluslararası sağlık arenasında ön saflarda yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Tüm dünyada insanların sağlığına gösterdiği özen her geçen gün artıyor. Bununla birlikte sağlık hizmetlerinin rekabetçi duruma gelmesi ve gelişmiş ülkelerdeki sağlık harcamalarının artması, tedavi amaçlı yurt dışı seyahatlerinin itici gücü oldu. Bu şekilde başlayan ve hızla yaygınlaşan sağlık turizminin, ilerleyen dönemlerde daha fazla rağbet göreceğine inanıyoruz. Aynı zamanda sağlık koşulları sebebiyle tercih edilen bir ülke olmak, uluslararası prestiji artırmak konusunda oldukça önemli. Yani, sağlık alanında uluslararası hizmet verdiğiniz takdirde hem ülkeniz hem de hastaneleriniz için çalışmış olursunuz. Biz de bu doğrultuda hasta memnuniyeti ve kaliteli sağlık hizmeti odaklı çalışma prensibimizi her alanda ‘maksimum fayda’ bilinciyle korumakta ve sürdürüyoruz. Sağlık turizmine yaptığımız yatırımların en önemli sebeplerinden biri de bu. Dolayısıyla, Özel Avicenna Hastaneler Grubu olarak, ‘sağlık turizmi’ alanında yatırım yapmaya büyük bir farkındalık ve özveriyle devam edeceğiz.