PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL GÜÇLERİ

ARAŞTIRMA-HABER: MELİKE KOÇAK

Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2021 raporuna göre, en büyük 250 küresel perakende şirketi, 2019 mali yılında (30 Haziran 2020 ile biten) 4,85 trilyon dolar tutarında toplam gelir elde ederek, yüzde 4,4’lük bileşik büyümeyi temsil etti. Türkiye’den ise 152’nci sıra ile BİM Birleşik Mağazacılık AŞ ve 244’üncü sıra ile A101 bu yıl da listedeki yerini aldı. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin ilk 250’nin toplam perakende geliri içindeki payı, bir önceki yıl yüzde 32,2 iken, bu sene yüzde 32,7’ye yükseldi. 2019 mali yılında ilk 10 şirketin gelir artışı (dolar bazında gelirlerinin ağırlıklı ortalama büyümesi), ilk 250 perakendeciyle aynı şekilde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Listede ilk 10’da 7 şirketle yer alan Amerika bu yıl da hakimiyetini sürdürdü. İlk 250 içerisinde bu yıl da sektör bazında en fazla sayıda şirket, 135 şirkete ulaşarak hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründen oldu. Bu sektörde faaliyet gösteren bu şirketler perakende gelirinin yüzde 66’sını oluşturdu. Perakendeciler 23,7 milyar dolar ile en büyük ortalama gelire sahip olmalarına rağmen, aynı zamanda yüzde 2 ile en düşük net kar marjına sahip sektör olarak da ortaya çıktı. Listede Avrupa, 87 şirket ile ilk 250 arasında en çok perakendeciyi bulunduran bölge olarak öne çıkarken; gelir açısından bakıldığında ise Kuzey Amerikalı perakendeciler, ilk 250’nin gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu. Listede beş sıra yükselerek 152’nci sırada yer alan BİM Birleşik Mağazacılık AŞ, geçen yıl 6,6 milyar dolar olan gelirini bu yıl yaklaşık 7 milyar dolara yükseltti. BİM, 2014-2019 yılları arasında yüzde 22,7’lik büyüme elde etti. Listenin bir diğer Türk şirketi A101 ise 4,1 milyar dolarlık geliri ile 244’üncü sıradaki yerini aldı. A101, 2014-2019 yılları arasında ise yüzde 35’lik bir büyüme gösterdi. Bunun yanı sıra her iki şirket de 2014- 2019 finansal yıllarında en yüksek bileşik büyüme oranına sahip şirketler listesinde ilk 50 içerisinde yer aldı (A101 6., yüzde 35; BİM 11., yüzde 22,7).