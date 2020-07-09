Son Dakika
Otomotiv sektörünün ortak sınavı
Pandemi, küresel tedarik zincirlerindeki zayıf halkaları gün yüzüne çıkardı. Otomotiv endüstrisindeki tedarik zincirleri karmaşık ve sınır (kıta) ötesi. Üretim ve lojistiğin eşgüdümlü (Avrupa çapında) bir şekilde yeniden ve daha güçlü ʻstart almasıʻ sağlanmalı.
Temmuz 2020 09.07.2020, 17:08
2009
Son aylardaki “COVID-19“ pandemi süreci global otomobil piyasasını derinden sarstı. Bir birine bağlantılı uluslararası tedarik zincirleri koptu, fabrikalardaki seri üretim durdu, otomobil ve yedek parça talebi radikal bir çöküş yaşadı.
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|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
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|32
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|32
|54
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|32
|53
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|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
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|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
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|34
|50
|8. Tottenham
|33
|48
|9. Sheffield United
|33
|48
|10. Burnley
|33
|46
|11. Everton
|33
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|34
|60
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|34
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|35
|39
|14. Real Betis
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|38
|15. Celta de Vigo
|35
|36
|16. Deportivo Alaves
|34
|35
|17. Eibar
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
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|34
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Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
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