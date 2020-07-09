Otomotiv sektörünün ortak sınavı

Son aylardaki “COVID-19“ pandemi süreci global otomobil piyasasını derinden sarstı. Bir birine bağlantılı uluslararası tedarik zincirleri koptu, fabrikalardaki seri üretim durdu, otomobil ve yedek parça talebi radikal bir çöküş yaşadı.

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