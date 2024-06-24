Tatilciler, Başkan Ömer Günel tarafından şemsiye ve şezlongların ücretsiz hale getirildiği halk plajlarında denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Uygun fiyata sunduğu kaliteli hizmetle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi’ne ait Arya Tesisleri dolup taşarken Sevgi Plajı’nda yer alan kamp, karavan alanı Ada Camping tam kapasite ile hizmet verdi. Kentin güzelliklerinin tadını çıkaran tatilcileri en iyi şekilde ağırlamak için çalışan Kuşadası Belediyesi’nin ilgili ekipleri ise yaptığı kesintisiz mesai ile yüzleri güldürdü.



Kuşadası Belediyesi, 10 yıllığına sorumluluğunu üstlenmesinin ardından şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirdiği plajlarda yürüttüğü bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ile ziyaretçilerini pırıl pırıl karşıladı. 9 günlük bayram tatili boyunca Kuşadası plajlarında bulunan şemsiye ve şezlonglardan ücretsiz yararlanan tatilciler Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.



Kuşadası Belediyesi’ne ait Arya AŞ.’nin işlettiği şık ve estetik turistik tesisler, tüm yıl boyunca olduğu gibi bayram tatilinde de büyük ilgi gördü. Uygun fiyata sunduğu kaliteli hizmetle 7’den 70’e her kesime hitap eden Arya Tesisleri, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin mola vermek, dinlenmek ve açık havada sosyalleşmek için tercih ettikleri işletmelerin başında geldi. Konumları, renkli tasarımları, konforlu oturma alanları ve lezzetli menüleri ile fark oluşturan Arya Tesisleri, 9 günlük bayram tatili boyunca yüz binlerce kişiyi ağırladı.



Kurban Bayramı boyunca bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin adresi ise Kuşadası Belediyesi tarafından Sevgi Plajı’nda hizmete açılan kamp ve karavan alanı Ada Camping oldu. Denize yakın konumu ve doğa ile iç içe güvenli ortamı ile kısa sürede çocuklu aileler başta olmak üzere kamp ve karavan tutkunlarının gözdesi haline gelen Ada Camping, 9 gün boyunca tam kapasite ile hizmet verdi. İçerisinde sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve marketin de bulunduğu Ada Camping, konuklarına unutulmaz bir tatil deneyimi yaşattı.



9 günlük bayram tatili için Kuşadası’nı seçen turistler, dinlenmenin ve eğlencenin tadını çıkarırken Kuşadası Belediyesi’nin ilgili ekipleri tam kadro sahada olmayı sürdürdü. 7/24 mesai yapan Kuşadası Belediyesi ekipleri, yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan tüm sorunları kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu.



Kurban Bayramı tatilinde en yoğun mesai yapan ekiplerin başında Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. 9 günlük tatil için Kuşadası’nı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı toplamak için 3 vardiya halinde kesintisiz çalışan ekipler, bayram tatili boyunca her gün ortalama 370 ton evsel atık topladı. 9 gün boyunca toplam 3 bin 330 ton atık toplanarak düzenli depolama alanına ulaştırıldı.



Bayram tatili öncesinde başlayan ek temizlik mesaisi ile ziyaretçilerini pırıl pırıl karşılayan Kuşadası Belediyesi tarafından tatil süresince sunulan kesintisiz temizlik hizmeti memnuniyetle karşılandı. Kuşadası Belediyesi tarafından kısa sürede çözülmesi mümkün olan ivedi sorunları gidermek üzere kurulan Acil Müdahale Birimi ise yaptığı 7/24 mesai ile gelen taleplere anında yanıt verdi.