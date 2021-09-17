Yayla Agro, Yerel Zincirler Buluşuyor 2021’de perakende sektörü ile buluştu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen 12. Yerel Zincirler Buluşuyor 2021 Konferansı ve Fuarı (YZB), organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi firmalarını bir araya getirdi. Bakliyat sektörüne yönelik geniş ürün yelpazesi ile büyümesini sürdüren Yayla Agro, Türkiye ekonomisine ve istihdamına büyük katkılar sunan sektörün gelecek öngörülerinin paylaşıldığı önemli bir organizasyon olarak akıllarda kalan Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’nda yerini aldı.

Perakende sektörü değer zincirinin bir halkası olarak bu önemli organizasyona katılan Yayla Agro, iki gün boyunca devam eden YZB’de hem ürünlerini sergiledi hem de Türkiye’nin dört bir yanından iş ortakları ve perakende sektörü temsilcileri ile buluştu. Yayla lezzet ailesini Türkiye’nin her noktasında tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Yayla Agro, sektörel işbirliği kanalları ve diyalogların güçlendirilmesi anlamında çok verimli geçen etkinlikten memnun ayrıldı.

Yayla Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen çalışmalar sonucunda tüketicilerin değişen yaşam ve beslenme alışkanlıklarına uygun ürünler geliştirerek kendini sürekli yenileyen Yayla Agro, YZB 2021’de klasik bakliyat ürünleri yanında ev yapımı tadında, katkısız ve koruyucusuz lezzetlerden oluşan Yemek Hazır kategorisi ve pratikliği ile mutfakta işleri kolaylaştıran haşlanmış bakliyat ürünlerini sergiledi. Organize gıda perakende sektörünün tüm aktörlerini aynı çatı altında bir araya getiren ve adeta bir lezzet şölenine dönüşen Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’nda Yayla ürünlerine ilgi yoğun oldu.