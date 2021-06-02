'Uzman Eller Projesi' kapsamında üretim projelerine 100 bin lira hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan "Uzman Eller Projesi" kapsamındaki üreticilerin hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği verecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek.

Kararla, ilgili bölümlerden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bu sektörlerde girişimciliği destekleyerek söz konusu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek amaçlanıyor.

100 bin liraya kadar hibe ödemesi

Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler destekten yararlanabilecek.

Uygulanacak projelere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje bütçesi katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.

Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmayan kişiler desteklerden yararlanamayacak. Hak sahipleri, verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez faydalanabilecek.

Aynı proje konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanan kişiler de bu desteklemeden yararlanamayacak.

Kara esasların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

Bakanlık, destek ödemeleriyle ilgili hususların denetimini sağlayacak tedbirleri almaya da yetkili olacak.