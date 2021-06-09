Türkiye’yi ne zaman açacağı beklenirken, Rusya, Mısır’a uçuş hazırlıkları için talimat verdi

Birinci Başbakan Yardımcısı Belousov’un Hurgada ve Şarm El-Şeyh'e uçuş programı hazırlama emri verdiğine ilişkin yazışma ortaya çıktı.

Yazıda Rusya'dan Hurgada ve Şarm El-Şeyh'e uçuş tarifesi hazırlanmasına ilişkin emir yer alıyor.

Bu emrin bir parçası olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, FSB ve SVR, 8 Kasım tarihli başka bir kararnameyi geçersiz olarak tanıyan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslağının ilgili federal yürütme organları ile hazırlanmasını ve koordinasyonunu sağlamakla görevlendirildi.

Emrin, Birinci Başbakan Yardımcısı Belousov’un, Mısır tatil yerlerine uçuşları ve hatta Mısır'a satış turlarını yasaklayan 2015 No. 553. "Hükümetin 19 Mayıs tarihli talimatı uyarınca Mısır'a gönderilen bir grup Rus uzmanın Hurgada ve Şarm El-Şeyh havalimanlarında yaptığı çalışmaların sonuçlarının dikkate alınarak hazırladığı belirtiliyor.

Emirde ilgili birimlere “Kaydedilen ilerleme hakkında hükümete rapor verin" deniyor.

Emre göre Rus havaalanları ile Mısır’ın Hurgada ve Şarm El-Şeyh havaalanlarına uçuşlar 1 Temmuz’da başlayacak.(turizmgazetesi.com)