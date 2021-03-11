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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Agro Tv Haber Müdürü Merve Ekinci'ye konuştu
Gıda fiyatları , girdi maliyetleri, borçlar, üretim rakamları, ithalat-ihracat gibi önemli konularda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Agro TV Haber Müdürü Merve Ekinci’nin sorularını yanıtladı.
TARIM 11.03.2021, 14:15 11.03.2021, 14:25
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Üreticimiz her zaman haklı, şikayet de edebilirler. Açıklamalar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den. Bakan Pakdemirli’den tarım kredi kooperatifi borçlarıyla ilgili üreticilere müjde niteliğinde bir açıklama da vardı.
İŞTE AGRO TV HABER MÜDÜRÜ MERVE EKİNCİ'NİN TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖZEL SÖYLEŞİ...
SELAMİ 2 saat önce
KRAL BAKAN PAKDEMİRLİ
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AHMET 2 saat önce
AGRO TV TARIM TELEVİZYONCULUĞUNUN PARLAYAN YILDIZI BENCE
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