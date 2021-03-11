Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Agro Tv Haber Müdürü Merve Ekinci'ye konuştu

Üreticimiz her zaman haklı, şikayet de edebilirler. Açıklamalar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den. Bakan Pakdemirli’den tarım kredi kooperatifi borçlarıyla ilgili üreticilere müjde niteliğinde bir açıklama da vardı.



İŞTE AGRO TV HABER MÜDÜRÜ MERVE EKİNCİ'NİN TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖZEL SÖYLEŞİ...