Net Holding'in KKTC'deki otellerinin faaliyetleri neden durduruldu?

Net Holding A.Ş'nin KKTC'deki otellerinin faaliyetleri durduruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız girişlerin 10 günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle KKTC'de bulunan otellerimizde müşteri kabulleri durdurulmuş olup, faaliyetlerine ara verilmiştir. KKTC'de bulunan casinolarımız ise hizmet vermeye devam etmektedir.'' denildi.