Gübre ihracı kayda bağlandı

Gıda fiyatlarındaki aşırı artışın önemli unsurlarından birisi olarak gösterilen gübrenin tamamının ihracatına kayıt şartı getirildi.

Ticaret Bakanlığı, ihracatı kayda bağlı mallar listesini yeniden düzenleyerek gübre çeşitlerinin tamamını listeye dahil etti. Daha önceki uygulamada listenin 49, 50 ve 51’inci sıralarında yer alan DAP, 3105.59.00.00.11 GTİP’li 20-20-0 gübresi ile 3105.20.10.00.00 GTİP’li NPK gübrelerinin ihracatı kayda bağlıydı. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 3101, 3102, 3103, 3104 ve 3105 GTİP’li gübrelerin tamamı, ihracatı kayda bağlı mallar listesine dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt iç italep durumu ve ihracata yönelik önlemlerin zamanında alınabilmesi amacıyla 4 Eylül’de bazı kimyasal gübre ihracatının yakın takibi uygulamasına başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, kimyasal gübre ihracatının yakından takip edilerek, gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamak için 31’inci fasılda yer alan gübrelerin tamamı için kayıt uygulaması getirildiği kaydedildi.