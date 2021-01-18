826 Tarım işçisi alım kuraları noter huzurunda belirlendi

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, İŞ-KUR kanalı ile başvurular alınmış ve toplam 100 bin 575 başvuru yapılmıştır.

54. Noter ve Noterler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyon gözetiminde ve iki kamera kaydı ile birlikte 16 Ocak 2021 tarihinde saat 10:00’da başlayan kura çekiminde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlenmiştir.

Bakanlık Merkez Kampüsü Atatürk Konferans Salonu’nda 16.01.2021 tarihinde saat 20:00’da tamamlanan kuraların sonuçları ise 54. Noter yetkililerince tutanak altına alınmıştır.

54.Noter ve Noterler Birliği tarafından belirlenen asil ve yedek adayların atama işlemleri ; evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra yapılacaktır.

Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan yine noter tarafından belirlenmiş olan yedek adayların atamaları yapılacaktır.

Kura sonucu atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylar ilanda yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen evrakları 22.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar başvuruda bulundukları bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim etmesi gerekmektedir.

Sonuçlar, Bakanlığımız tarimorman.gov.tr Web adresinden Duyurular Bölümünden ilan edilmiştir.