826 Tarım işçisi alım kuraları noter huzurunda belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere İŞ-KUR kanalıyla ilana çıkılan 826 daimi Tarım İşçisi alımı için Noter tarafından kura çekim işlemi tamamlanmıştır.
Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, İŞ-KUR kanalı ile başvurular alınmış ve toplam 100 bin 575 başvuru yapılmıştır.
54. Noter ve Noterler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyon gözetiminde ve iki kamera kaydı ile birlikte 16 Ocak 2021 tarihinde saat 10:00’da başlayan kura çekiminde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlenmiştir.
Bakanlık Merkez Kampüsü Atatürk Konferans Salonu’nda 16.01.2021 tarihinde saat 20:00’da tamamlanan kuraların sonuçları ise 54. Noter yetkililerince tutanak altına alınmıştır.
54.Noter ve Noterler Birliği tarafından belirlenen asil ve yedek adayların atama işlemleri; evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra yapılacaktır.
Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan yine noter tarafından belirlenmiş olan yedek adayların atamaları yapılacaktır.
Kura sonucu atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylar ilanda yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen evrakları 22.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar başvuruda bulundukları bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim etmesi gerekmektedir.
Sonuçlar, Bakanlığımız tarimorman.gov.tr Web adresinden Duyurular Bölümünden ilan edilmiştir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12