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Taksim'de 1 Mayıs önlemleri bu yıl erken başladı

Güncel 27.04.2021, 15:34
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri bu yıl erken başladı
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1 Mayıs’ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim’e getirildi.