CEO’LARIN EKONOMİK BÜYÜME UMUTLARI SON 10 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

PwC, bu yıl 25.’sini gerçekleştirdiği geleneksel yıllık Küresel CEO Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 2021’in Ekim ve Kasım aylarında yapılan araştırmaya, 89 ülke ve bölgeden 4 bin 446 CEO katıldı. PwC’nin küresel araştırma birimi PwC Research ekibinin yürüttüğü çalışmada, bu yıl Türkiye’den 88 CEO yer aldı. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu; gelecek 12 ay içinde küresel ekonomik büyümeyle ilgili beklentileri sorulan CEO’ların rekor düzeydeki iyimserliği oldu. CEO’ların yüzde 77’si ekonomik büyümenin artacağını söylerken; bu, 2012 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 80 gibi oldukça büyük bir kısmı da ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor. Bir önceki yıl bu oran yüzde 70’ti. Araştırma; CEO’ların sadece küresel büyüme değil, kendi şirketlerinin büyümesi konusundaki iyimserliğini de ortaya koyuyor. Küresel CEO’ların yüzde 56’sı, Türkiye’deki CEO’ların ise yüzde 72’si 12 ay içinde şirketlerinin büyümesi konusunda güven duyduklarını söylüyor. Araştırma sonuçlarına göre; 1-3 yıl içinde şirketlerinin büyümesi konusunda en çok özel sermaye fonları CEO’ları (yüzde 67) kendilerine güveniyor. Onları, birbirlerine çok yakın şekilde yüzde 64 ile teknoloji ve yüzde 63’lük oranlarla gayrimenkul, ilaç ve yaşam bilimleri ve sigorta sektörleri takip ediyor.

2022’DE PANDEMİ ENDİŞESİNİN YERİNİ SİBER RİSKLER ALDI

Araştırma, CEO’ların, geleceğe pozitif baksalar da küresel ekonomi önünde ciddi tehditler gördüklerini belgeliyor. Kısa vadede potansiyel gelir kesintileriyle ilgili endişe duyan küresel CEO’lar, geçtiğimiz yıl pandemiyi en büyük tehdit olarak göstermişti. Bu yıl ise siber riskler ilk sıraya yerleşti. CEO’lara göre; yüzde 49’luk oranla siber güvenlik ve pandemiyle bağlantılı olarak yüzde 48 ile küresel sağlık durumu, iş dünyası için ilk iki risk unsuru oldu. Milli gelirdeki dalgalanma, işsizlik ve enflasyonun birlikte değerlendirildiği makroekonomik dalgalanma faktörü ise yüzde 43 ile üçüncü sırada yer aldı. CEO’ların yüzde 33’ü ise iklim değişikliğinden endişe ettiklerini belirtti.

TÜRKİYE’DEKİ CEO’LAR İKLİM KRİZİNİ DAHA ÇOK ÖNEMSİYOR

Türkiye’deki CEO’lar içinse risk unsurları, küreselden daha farklı bir tablo çiziyor. Türk CEO’ların yüzde 69’u makroekonomik dalgalanmalardan endişe duyarken, yüzde 49’lık oranla iklim değişikliği faktörünü küresel CEO’lara göre daha üst sıraya koyuyorlar. Küresel CEO Araştırması, iklim hedeflerinin tutturulması için daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ortaya koyarken, CEO’ların sadece yüzde 22’si şirketlerinin net-sıfır emisyon, yüzde 26’sı ise karbon-nötr taahhüdü verdiğini söylüyor. Küresel CEO’ların yüzde 33’ü iklim değişikliğini önümüzdeki yıl için risk unsuru olarak tanımlasa da, bunun kısa vadede gelir artışını etkilemeyeceğini belirtiyor. PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “Küresel iş dünyası; devam eden pandemi koşulları ve ortaya çıkan yeni varyantlar, ekonomik dalgalanmalar, iklim krizi, bazı sosyal, politik ve ticaret dinamikleri nedeniyle zor bir yılı daha geride bıraktı. Ancak araştırmamız gösteriyor ki; küresel ekonomiyle ilgili CEO’ların büyüme beklentileri son yılların en üst seviyesinde. Dünyanın geneline yayılan bu iyimser hava, 2022’ye daha umutla bakmamızı sağlıyor elbette. Türkiye’deki CEO’ları ele aldığımızda ise; hem küresel ekonomik büyüme hem de şirketlerinin büyümesi konusunda oldukça iyimser olduklarını görüyoruz. Araştırmamıza Türkiye’den katılan 88 CEO’nun yüzde 80’inin küresel ekonomik büyümenin 2022’de artacağını düşünmesi ilgi çekici bir sonuç. Öte yandan; bu yılki araştırmada, küresel anlamda sağlık krizlerinin önüne geçen siber güvenlik endişesi, yıl boyu gündemde kalacağa benziyor. Türkiye’deki CEO’lar genel olarak daha iyimser olsalar da endişe düzeyleri de yüksek. En çok endişe duydukları konular ise küresel CEO’lardan farklı.

Onlar, beklendiği gibi milli gelirdeki dalgalanma, işsizlik ve enflasyon gibi konuları içeren makroekonomik dalgalanmalardan çekincelerini dile getiriyorlar. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türkiye’deki CEO’ların, iklim değişikliği krizini küresel meslektaşlarına göre çok daha ciddiye alması da bizim için önemli bir konu. İklim değişikliği krizi; küresel CEO’lara göre dördüncü endişe sebebiyken, Türkiye’deki CEO’lar için ikinci sırada. Sonuçlar bize gösteriyor ki; uzun vadede yalnızca iklim değişikliği risklerini azaltmak için değil; müşteri, yatırımcı ve çalışan beklentilerinin karşılanması için de net-sıfır taahhütlerinin şirket stratejilerinin merkezinde yer alması gerekiyor.”

ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR