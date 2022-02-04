2021’DE YÜZDE 75 ORANINDA BÜYÜME SAĞLADIK

İzmir’de 2013 yılında kurulan Atom Lojistik, başta Ege bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de özelikle yurt dışı karayolu taşımalarında tercih edilen bir marka konumuna ulaştı. 2021 yılını döviz bazında yüzde 75 büyüme ile kapatan Atom Lojistik, 2022’de intermodal taşımacılığa ağırlık vermeyi planlıyor. Atom Lojistik İş Geliştirme Müdürü Ozan Devrim, lojistik sektöründe verdikleri hizmetleri, ulaştıkları büyüklüğü ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Atom Lojistik olarak ulaştığınız büyüklüğü kapasite ve pazar payı anlamında değerlendirir misiniz? 2021 yılında hangi yatırımlara imza attınız?

İzmir’de 2013 yılında kurulmuş bir firma olarak başta Ege bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de özelikle yurt dışı karayolu taşımalarında tanınan ve tercih edilen bir markayız. Rakamlardan bahsedecek olursak 2021 yılını döviz bazında yüzde 75 büyüme ile kapattık. 52 farklı ülkeye, ülkemizin ürettiği değerli ürünleri taşıdık. Yine aynı şekilde 57 farklı ülkeden ülkemize çok önemli ürünlerin tedarikini sağladık. Bu taşımaları sadece karayolu ile değil, deniz, hava ve intermodal, fuar ve proje taşıma yöntemleriyle ile yaptık. Tüm departmanlarımızda birbirinden tecrübeli ve donanımlı arkadaşlarımız 7/24 müşterilerimize hizmet verdi. Yük sayımızı yüzde 50, aktif müşteri sayımızı yüzde 60 artırdık. Pandemi her sektörde her firmada iş yapış şekillerini değiştirdi. Atom Lojistik olarak biz de son iki senede yatırım stratejilerimizden, insan kaynaklarına, dijitalleşmeden, verdiğimiz hizmet ve çeşitliğe kadar birçok alanda farklı planlar ve projeler geliştirdik.

“GÜCÜMÜZÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDEN ALIYORUZ”

Verdiğiniz hizmetlerden ve sunduğunuz çözümlerden bahseder misiniz?

Karayolu taşımacılığı hizmetlerimizde sağlamış olduğumuz başarı ve istikrar bizi farklı taşıma modellerinde de yatırım ve projeler yaratmaya yöneltti. Bugün geldiğimiz noktada şirket bünyemizde karayolu taşımacılığının yanı sıra intermodal, havayolu, denizyolu, fuar ve proje taşımacılığı hizmetlerinin tamamı veriliyor. Hizmete başladığımız ilk günden bu yana kaydettiğimiz başarılarda ve büyüme stratejilerimizde müşteri odaklı gerçekleştirdiğimiz çalışmaların, etkin pazar ve piyasa araştırmalarımızın, rekabetçi yapımızın, dijital uygulamalara yatkınlığımızın ve akıllı yatırımlarımızın payı oldukça fazla. Elbette ki sahip olduğumuz özmal araçların ve ekipmanların da başarımıza, sürdürebilirliğimize katkısı büyük. Şu anda şirket filomuzda 550 adet özmal römorkumuz, 25 adet minivan/ panelvan tarzı aracımız, 50 adet 45’ SwapBody Konteyner ve 100 adet 45 HCPW bulunuyor. Bu sayı her geçen gün günümüz koşullarına ve ihtiyaçlarımıza göre artış gösteriyor, en yakın örnek 2022 yılı içinde 50 adet yeni çekici ve 200 adet 45 lik konteyneri öz mal ekipmanlarımıza eklemek üzere anlaşmalarımızı yaptık. 2013 yılında İzmir’de başlayan serüvenimiz 2020 yılında İstanbul yapılanması ile daha da güçlendi, gücümüzü müşterilerimizin memnuniyetinden alıyoruz. Hedeflerimizi gerçekçi ve stratejik olarak belirliyoruz, en öncelikli hedefimiz hep daha iyi olmak olduğundan hedeflerimizin hem çok yakınındayız hem de hedeflerimize yaklaştıkça daha iyisi için çalışmalarımız hızla devam ediyor.

“BİZDE MUTLU MÜŞTERİ VE MUTLU ÇALIŞAN UYGULAMASI HAKİM”

Atom Lojistik olarak sektörde hangi kriterlere önem veriyorsunuz?

Atom Lojistik, güvenilir, sözüne sadık, müşterisine değer veren, yaptığı işin odağına müşteri memnuniyetini koyan bir yapı. En önemli özelliklerimizden birkaçı, bir yükü farklı şekilde taşıyabilme kabiliyetimiz, yük var ise taşıyabilmek için birçok alternatifimiz var, biz bir transatlantik gemi değiliz, biz kendimizi zodaic bota benzetiyoruz. Çok hızlı hareket etme kabiliyetimiz var, diğer bir özelliğimiz ise şirketimize ait özmal ekipmanlarımızın, depolarımızın olması, kendimize ait ekipmanlar ve hareket alanlarımız işimizi daha iyi yapmamızı, daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor. Ekipman ve lojistik depolamada dışarıdan alacağımız hizmete bağımlılığımız azaldıkça plan ve programlarımız daha sağlıklı ilerliyor. İzmir’in Pınarbaşı İlçesi’nde 10 bin metrekare kapalı alan antrepomuz, İstanbul Büyükçekmece lokasyonunda 5 dönümlük bir intermodal altyapısına sahip lojistik depomuz bunun en iyi örneği. Fiziksel kriterlerin yanı sıra Atom Lojistik’te mutlu müşteri ve mutlu çalışan uygulaması hakim. İş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve ailemizin bir parçası olarak adlandırdığımız çalışanlarımız ile bir uyum içerisinde çalışmayı kendimize ilke edindik. Ekip arkadaşlarımızın aidiyet duygusu ve şirket olarak bizim onlara sadakatimiz başarımızın en önemli parçaları. Biz bir ekibiz ve tüm başarılarımız, yatırımlarımız, gelecek stratejilerimiz bu ekibin parçası.

“2022’DE INTERMODALİTEYE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Atom Lojistik olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz ile 2022 yatırım planlarınızı paylaşır mısınız?

2022 yılının ilk çeyreğinde intermodaliteye ağırlık vereceğimiz, yönümüzü çevireceğimiz bir yıl olacak. Yatırımlarımızı bu yönde çeşitlendirdik. 2021 yılının son çeyreğinde yakaladığımız intermodal taşıma başarısını 2022 yılında çok daha yukarılara taşımak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Planlarımızı bu yıl içinde hayata geçiriyoruz. Diğer yandan dünyanın her yerinden, her yerine hava kargo taşımacılığı yapabilen çok başarılı bir havayolu ekibimiz var, 2021 yılını IATA Üyesi bir kurum olarak kapattık, bundan dolayı gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. 2022 yılında daha prestijli, daha fazla destinasyonu ağımıza katacağımız bir yıl olacak. Bünyemizde bulunan proje ve fuar departmanımız pazar hakimiyeti ve sektörel vtecrübesi ile bizi, ülkemizi yurt içi ve yurt dışı fuarlarda temsil etmeye devam ediyor. En güçlü kasımız olan karayolu taşımalarımızda da sürdürebilirlik ve başarının devamı en büyük isteğimiz. Başta Almanya olmak üzere, Benelux, Avusturya, İsviçre, İtalya, Romanya, İspanya ve Portekiz’ de özmal araçlarımız ile yoğun olarak komple ve parsiyel taşımalar yapıyoruz. Almanya’da yeni şirketimizi ve ofisimizi 2021 yılının son çeyreğinde kurulum çalışmaları tamamlandı. Slovenya’da şirketimizi kurduk, yabancı plakalı araçlarımız ile hizmet sağlıyoruz. Slovenya’daki araç sayımızı muhakkak artıracağız, verimliliği ve karlılığı yakaladığımız sürece Slovenya’da yatırımlarımız devam edecek.