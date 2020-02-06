"Yapı Kredi'nin önceliği hizmet kalitesi"

Proje finansmanı alanında Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Yapı Kredi, enerji, altyapı, ticari gayrimenkul ve şirket alım satım işlemlerinde Türkiye’nin en önemli projelerine aracılık ediyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, kurumsal bankacılık konusunda sundukları hizmetleri ve yatırım planlarını Ekovitrin’e anlattı.

Bankanızın kurumsal bankacılık konusunda sunduğu hizmet ve çözümleri kısaca anlatır mısınız?

Yapı Kredi olarak kurumsal bankacılık alanında müşterilerimize farklı kanallar üzerinden sunduğumuz nakit yönetimi ve dış ticaret finansmanı çözümleriyle sektörde güçlü bir konuma sahibiz. Tahsilat, ödeme ve operasyonel hizmetler de dahil olmak üzere pek çok farklı ürün sağlıyoruz.

Proje finansmanı alanında Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Yapı Kredi olarak; enerji, altyapı, ticari gayrimenkul ve şirket alım satım işlemlerinde Türkiye’nin en önemli projelerine aracılık ediyoruz. Ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynuyoruz.

Yine Kurumsal Bankacılık bünyesi altında yer alan Yatırım Bankacılığı bölümümüzle şirket birleşme, satın alma, finansal danışmanlık ve müşterilerimize katma değerli bilanço ve borçlanma gibi çok geniş yelpazede hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda hizmetler sunuyoruz.

Kurumsal bankacılıkta 2019 nasıl bir yıl oldu? Hangi yatırımlara imza attınız?

Yapı Kredi Bankası’nın güçlü sermaye ve ortaklık yapısı ile 2019 yılında da Kurumsal Bankacılık bünyesindeki müşterilerimizin finansal ihtiyaçları doğrultusunda hizmet modelimizi geliştirmeye ve tüm sektörlere katkı vermeye devam ettik.

Proje Finansmanı alanındaki kredi kullandırımlarımızla yıl sonu itibariyle toplamda yaklaşık 10.5 milyar dolar büyüklüğünde bir Proje Finansmanı portföyüne ulaştık. Geçmiş yıllarda da önemli ve katma değerli bir büyüme sağlayan proje finansmanında özellikle yenilenebilir enerji alanında büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz.

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ HİZMET KALİTEMİZİ KORUYUP ARTIRMAK”

Bankanızın gerek kurumsal bankacılık gerekse genel anlamda kısa ve uzun vadedeki hedeflerini öğrenebilir miyiz?

Yapı Kredi olarak tüm segmentlerde olduğu gibi kurumsal bankacılıkta da müşteri memnuniyeti, derinleşme ve inovasyon her zaman önceliğimiz. Müşterilerimizle olan ilişki modelimizde, finansal danışmanlıktan, işletme finansmanı ihtiyaçlarına, ihracat kredilerinden, Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret ürünlerine uzanan geniş bir yelpaze mevcut. Hizmet kalitemizi koruyup artırmak öncelikli hedefimiz. İhtiyaca uygun çözümler yaratarak müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını yaygınlaşmış bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin nakit akışı merkezli ilk tercih ettiği banka olmayı sürdüreceğiz. Bankamızın vizyonu, misyonu ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda uzmanlık gerektiren ve ülkeye katma değer sağlayan önemli projelerde rol alarak, müşteri deneyiminde fark yaratmaya devam edeceğiz. Tüm finansman modelimizle reel sektöre destek verirken, müşterilerimiz ve tedarikçileri ile sürdürülebilir ilişkilerin artırılması adına bankamızın diğer segmentleri ile de yoğun işbirliğimizi derinleştireceğiz.