İstanbul Aydın Üniversitesi'ne Turquality belgesi

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’deki üniversiteler olarak 2023 itibariyle 350 bin uluslararası öğrenci hedefi koyduk. Biz de Turquality kapsamında yapacağımız çalışmalarla 6 bin 500 yabancı öğrenci sayımızı ikiye katlayarak 13 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Eğitimde ihracat lideri olan İstanbul Aydın Üniversitesi'ne bir onur belgesi de Ticaret Bakanlığı’ndan geldi. Kuruluşundan bugüne, Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘TURQUALITY’ destek programına alınan eğitim kurumu oldu. Eğitim kalitesini ileri taşımak adına çalışmaya devam edeceklerini belirten İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’deki üniversiteler olarak 2023 itibariyle 350 bin uluslararası öğrenci hedefi koyduk. Biz de Turquality kapsamında yapacağımız çalışmalarla 6 bin 500 yabancı öğrenci sayımızı ikiye katlayarak 13 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim alanında Türk markasının dünyanın farklı ülkelerinde konumlanmasını sağlayan Türk kalitesini birçok ülkeye duyuran dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı ‘Turquality’ kapsamına alındı. 17 Fakülte ve Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 35 Araştırma Merkezi ve 450 dünya üniversitesi ile eğitim işbirliği içinde olduklarını ve 114 ülkeden 5 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarının altını çizen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Turquality’nin önemine dikkat çekerek, “Turquality, Türkiye’nin dünya pazarlarında farklı sektörlerde marka oluşturmasını ve Türk ürünlerinin hizmet ve imalat sektörünün dünya pazarlarında yer almasını sağlamak için Ticaret Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bir program. 21. yy’da yaptığınız iş ve ürettiğiniz ürün marka değilse o alanda sadece dünyanın hamallığını yaparsınız. Yıllarca Türkiye’de üretilmesine rağmen başka pazarlarda başka markalar adı altında satılan ürünler oldu. 21. yy’da marka değeri önemli. Eğer işiniz marka değilse istediğiniz ekonomi ve girdiyi sağlayamıyorsunuz” dedi.

“DÜNYADA 280 MİLYAR DOLARLIK EĞİTİM GİRDİSİ VAR”

Eğitimin marka değeri açısından her geçen gün dünyada ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bugün dünyada ortalama 280 milyar dolarlık bir eğitim girdisi var. Şu anda dünya üniversitelerinde yaklaşık 7 milyon uluslararası öğrenci var. Türkiye’de ise 176 bin civarında uluslararası öğrencimiz bulunmakta. Peki, daha çok öğrenciyi ülkemize hangi kanallar ile getirebiliriz? Eğer, eğitimde de marka olursanız dünyadaki bu uluslararası eğitim pazarından ülkemize daha fazla payı getirebiliriz. İstanbul Aydın Üniversitesi, şimdi Turquality kapsamına girdi. 6 binin üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Bu kaliteyi daha da ileriye taşımak ve daha çok uluslararası öğrenciyi ülkemize getirerek, daha çok döviz girdisini sağlamak için markanızı dünyanın değişik yerlerine taşımanız gerekiyor” diye konuştu.

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI 3 YILDA İKİYE KATLANACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılına dair eğitim alanında hedeflerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, şunları söyledi:

“100. yıl itibariyle Türkiye’de 350 bin civarında uluslararası öğrenci hedefi koyduk. Bunu Türkiye’deki bütün üniversitelerimizle beraber yapacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi de vakıf üniversiteleri arasında en çok uluslararası öğrenciye sahip ve en çok döviz girdisi sağlayan üniversite. Uluslararası öğrenci sayımızı yüzde yüz artırmamız gerekiyor. Bizim de 2023’e doğru Turquality kapsamında yapacağımız çalışmalarla 6 bin 500 öğrenciyi ikiye katlayarak 13 binin üzerine çıkarma hedefimiz var. Bu kapsamda Balkanlar’da, Afrika’da ve Ortadoğu’da, Asya Pasifik’te, Avrupa ve Amerika’da markalaşma adına yapacağımız çalışmalarla, kaliteyi yukarıya doğru çıkaracak çalışmalarımızla Türkiye’nin tanıtımını yapacağız. Eğitimde kalite, Ar-Ge, yayın ve akademik personelin daha kaliteli olması suretiyle çalışmalarımızı bir adım daha ileriye götüreceğiz.”

‘TURQUALITY’ DÜNYANIN İLK VE TEK MARKALAŞMA PROGRAMI

10 yılda 10 dünya markası yaratmak vizyonu ile dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®, sadece parasal bir destek olmaktan öte, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. Program, bireyin gelişiminden kurumların gelişimine ve nihayetinde de ülkemizin kalkınmasına uzanan bir gelişim köprüsü kurmaktadır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor. Program hedefleri içerisinde destek kapsamındaki marka bilinci ve farkındalığı yaratacak firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alarak projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması, katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırılması, katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve ileriye dönük işbirlikleri için ortam hazırlanması ve destek kapsamındaki firmaların yurtdışındaki imajının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması yer alıyor.