Eaton, "sosyal sorumluluk projelerine devam" dedi

Eaton/Polimer Kauçuk Genel Müdürü Aron Bensason, dünyanın her yerine dağılmış olan müşterilerine Eaton, Sel ve özel markalı hidrolik ve endüstriyel hortumlar ürettiklerini söyledi. 2019’un genel olarak sektörde yüksek stok seviyeleri sebebiyle taleplerin beklenenden düşük olduğu bir yıl olduğunu belirten Aron Bensason, “Bu durum bize satış hedeflerimize ulaşmamızda zorlayıcı bir etki yaratsa da finansal planlarımıza uygun bir şekilde 2019 yılını sonuçlandırdık” dedi.

Uluslararası bir şirket olmaları ve üretimlerinin yüzde 85’ini ihraç etmeleri nedeniyle 2019 yılını finansal planlarına uygun bir şekilde sonuçlandırdıklarını kaydeden Aron Bensason, “2020’nin de 2019’una paralellik göstereceğini ve zorlu geçeceğini düşünmekle birlikte yılın ikinci yarısında ekonomik anlamda bir iyileşme olacağını bekliyoruz. 2020’de de stratejilerimiz doğrultusunda Afrika, Rusya ve Uzakdoğu gibi potansiyel teşkil eden pazarlar üzerinde yoğunlaşarak pazar payımızı ve ciromuzu artırmayı hedefliyoruz. 2020’de daha çok çalışıp, hedeflerimizi yakalayacağımıza ve başarılı bir sene yaşayacağımıza inandığımız için, ekip olarak umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ”

Şu anda yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan Eaton/Polimer Kauçuk olarak uzun vadede Eaton’un tüm dünya üzerindeki fabrikalarının hortum ihtiyacını karşılayarak merkezi üretim tesisi haline gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Aron Bensason, “Ayrıca 2017 yılında almış olduğumuz Ar-Ge Merkezi ünvanı ile hem ülke ekonomisine hem de rekabet gücüne katkımızı her geçen gün artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılı hedeflerimize yönelik çalışmalarımızı ise aynı motivasyon ve kararlılıkla yürüterek, müşterilerimize, hizmet verdiğimiz pazarlara yönelik yenilikçi yaklaşımlarımızla yeni ürünler sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerinin altını çizen Aron Bensason, Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu’nun eski spor salonunu yenileyerek engelli çocuklara destek olduklarını ifade etti. Aron Bensason, sözlerine şöyle devam etti: “Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu, Çerkezköy’deki üretim tesisimize yakın bir konumda bulunan, yaşları 3 ile 27 arasında değişen otizm, down sendromu veya fiziksel engele sahip toplam 166 çocuğa temel bakım ve destek hizmetleri veren bir kurum. Okul ile ilk tanışmamız 2018 yılında yürüttüğümüz bir başka sosyal sorumluluk projesi ile gerçekleşti. İlk projemizde okulda engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bir duyu sınıfı tasarlayıp hayata geçirdik. Bu proje esnasında da okulun diğer ihtiyaçlarını gözlemleme fırsatı bulduk ve Eaton’un Çerkezköy’deki yerel toplumsal katılım ekibi olarak okulun eski spor salonunu aydınlık, ferah ve donanımlı bir alana dönüştürmek için Eaton Yardım Fonu’ndan finansman aldık. Bu proje bizim için bölge halkını destekleyip engelli çocukların yaşam kalitesini artırmak için mükemmel bir fırsat oldu. Duvarların boyanmasına, yer döşemelerinin yenilenmesine, banyonun yeniden inşa edilmesine, yeni bir havalandırma sistemi kurulmasına, yastıklı duvar kaplamalarının eklenmesine ve son olarak yeni bir egzersiz ekipmanı setinin yerleştirilmesine yardımcı olarak bu mevcut alanı renkli ve modern bir spor salonu haline dönüştürülmesini sağladık. Çerkezköy’deki fabrikamızın yakınında gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet gibi anlamlı toplumsal projelere hep zaman ve enerji harcamaya devam edeceğiz.”