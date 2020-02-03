Beyttürk holdingleşme yolunda

“Önümüzdeki dönemde Beyttürk’ü holdingleştirme yolunda atılımlarımız olacak. Çünkü birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimizin lider pozisyonuna ulaşabilmeleri için çalışmalar yapmamız lazım. İnşaat, turizm, e-ticaret gibi sektörlerde yatırımlarımız sürecek.”

AMİRAL GEMİMİZ İNŞAAT SEKTÖRÜ: “Beyttürk'ün ana faaliyet kollarından bir tanesini şüphesiz inşaat sektörü oluşturuyor. İnşaat bizim amiral gemimiz. Şu anda Yalova’da ve Bursa'nın belli başlı bölgelerinde inşaatlarımız bulunuyor. İnşaat sektöründe özellikle Yalova’da önemli bir yere sahibiz.”

TURİZMDE RETAJ GRUBU’YLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ: “İnşaat sektörünün yanında turizm sektöründe de hizmet veriyoruz. Turizmde Katar'ın en büyük devlet ortaklığı olan Retaj Grubu’yla bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma neticesinde Türkiye'ye sürdürülebilir ve ülkenin gelişmesine büyük etki edecek bir model getirdik.”

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCI PAYINI ARTIRMALI: “Gerek Türkiye ekonomisi gerekse inşaat sektörünün kalkınmasının yurtdışı yatırımcılarla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Tüm dünyada sistem bu şekilde işliyor. Türkiye’nin dünya gayrimenkul piyasasında yabancı yatırımcılardan elde ettiği pay çok az. Bizim amacımız Yunanistan ya da Portekiz'i geçmek.”

İNŞAAT FİRMALARIMIZ YURTDIŞINA AÇILMALI: “2019, iç piyasada konut sektörü açısından durağan bir yıl oldu. Ancak yurtdışı bağlantılı çalışan ve konut ihracatı yapan firmalar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadı. Çünkü alış gücü yurtdışında daha fazla. Dolayısıyla inşaat firmalarımızın yurtdışına açılması gerekiyor.”

İnşaat sektörüne ‘Beyttürk İnşaat’ olarak 2013 yılında giren Beyttürk Grup, Katar başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen gibi ülke vatandaşlarını Türkiye’de konut sahibi yapıyor. Konutlarında yaklaşık 40 farklı milletten insanların ikamet ettiği Beyttürk İnşaat, önümüzdeki dönemde yurtdışı yatırımcıları Türkiye’ye çekmeye devam etmeyi hedefliyor. Beyttürk’ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, aynı zamanda Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanlığı görevini de yürütüyor. Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, inşaat sektöründeki yatırımlarını ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Beyttürk İnşaat olarak kuruluş ve inşaat sektörüne giriş öykünüzü anlatır mısınız?

Beyttürk İnşaat 2013 yılında faaliyetlerine başladı. Beyttürk Grubu’na bağlı şirketlerimizi Türkiye'de ve dünyada daha fazla etkin olabilmek amacıyla Beyttürk olarak konumlandırdık. Beyttürk'ün ana faaliyet kollarından bir tanesini şüphesiz inşaat sektörü oluşturuyor. İnşaat bizim amiral gemimiz. Şu anda Yalova’da ve Bursa'nın belli başlı bölgelerinde inşaatlarımız bulunuyor. İnşaat sektöründe özellikle Yalova’da önemli bir yere sahibiz. Yalova bölgesinde şimdiye kadar binin üzerinde konut inşaatı gerçekleştirdik. Körfez ülkelerinde de Beyttürk, çok bilinen ve tanınan bir marka haline geldi. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca markamızın büyümesi ve gelişmesi için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Başta Katar olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen gibi ülkelerde faaliyetlerimize devam ediyoruz. En önemli özelliklerimizden bir tanesi satışlarımızın hemen hemen tamamını Arap ülkelerinde gerçekleştiriyor olmamız. ‘Real Group Gayrimenkul’ adlı pazarlama şirketimiz, İstanbul Anadolu Yakası'nda toplam 7 proje ve yaklaşık 2 bine yakın ünitenin Körfez ülkelerine ve Uzakdoğu'ya pazarlamasını yapıyor.

“TURİZMDE KATARLI RETAJ GRUBU’YLA ANLAŞMA İMZALADIK”

Beyttürk Grubu turizm sektöründe de önemli yatırımlar yapıyor. Turizm sektörüne yönelik yatırımlarınız neler?

İnşaat sektörünün yanında turizm sektöründe de hizmet veriyoruz. Turizmde Katar'ın en büyük devlet ortaklığı olan Retaj Grubu’yla bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma neticesinde Türkiye'ye sürdürülebilir ve ülkenin gelişmesine büyük etki edecek bir model getirdik. Bu sistemle konut alan yatırımcıların en büyük problemlerinden birini çözmüş oluyoruz. Konut alan yatırımcılar sadece yılın belli zamanlarında Türkiye'ye gelip konutlarını kullanıyorlar. Diğer zamanlarda daireler boş kalmasına rağmen aidat ödemek zorunda kalıyorlar. Bizim Retaj’la yaptığımız ortaklık neticesinde oluşturduğumuz sistemle bunun önüne geçmiş oluyoruz. Daire sahipleri, dairelerini kullanmadıkları süre zarfında daireleri Retaj’a kiralayabiliyor ve böylelikle aidat ödemiyorlar. Böylelikle herhangi bir giderleri sözkonusu olmuyor. Dolayısıyla daire sahipleri dairelerini otel konforunda kullanabiliyor. Oturmadıkları zamanlarda da aidat ve diğer giderleri ödememiş oluyorlar. Aynı zamanda yatırımcılar sadece Türkiye'de satın aldıkları konutları değil Retaj'ın dünyadaki diğer otellerini de çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Retaj şu anda yaklaşık 8 ülkede 30'un üzerinde otelle faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'de özellikle Beyttürk projelerine yatırım yapan yatırımcıların sürekli gelir elde etmesini sağlıyoruz. Bu da sektöre bir sürdürülebilirlik getiriyor.

Beyttürk olarak sadece yatırımcıların bizden konut almasını sağlamıyoruz. Yatırım yapan kişinin aynı zamanda satış sonrası hizmetlerini de gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılar bizden konut alınca, aynı zamanda sürekli gelir elde eden bir modelin içerisinde de yer almış oluyorlar. Beythome markamızla bizden daire alan kişilerin mobilya ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İkea ile yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde daire alan müşterilerimiz İkea'nın ürünleriyle evlerini döşeyebiliyor.

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman ile Ekovitrin Muhabiri Ali Karabaş

“TÜRKİYE KONUTTA YABANCI YATIRIMCI PAYINI ARTIRMALI”

İnşaat sektörüne baktığımızda nereden nereye geldik. Sektöre baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?

Gerek Türkiye ekonomisi gerekse inşaat sektörünün kalkınmasının yurtdışı yatırımcılarla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Tüm dünyada sistem bu şekilde işliyor. Türkiye’nin dünya gayrimenkul piyasasında yabancı yatırımcılardan elde ettiği pay çok az. Bizim amacımız Yunanistan ya da Portekiz'i geçmek. Bugün yabancı yatırımcıların konut almaları halinde Türk vatandaşlığı elde edebilme şansları da bulunuyor. Yalnız bu konuda hala yeterli noktada değiliz, hala çok az sayıda yatırımcıyı Türkiye’ye çekebildiğimizi düşünüyorum. Yunanistan birçok yatırımcıyı çekmiş durumda. Bizim amacımız, sadece Arap ülkelerine bağlı kalmak yerine yurtdışındaki tüm yatırımcıları Türkiye'ye çekebilmek. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye ciddi manada gelir sağlıyor. Uzakdoğu'da gerçekleştirmiş olduğumuz atılımlarla çok daha fazla yatırımcıyı ülkemizle buluşturacağız. Şirketimizde yabancı yatırımcılara hitap edebilecek Çinli, İranlı ve Pakistanlı personellerimiz bulunuyor. Önümüzdeki süreçte Pakistan ve İran'dan birçok yatırımcıyı ülkemize çekebileceğimize inanıyoruz.

“YALOVA’DA BUGÜNE KADAR 5 PROJE TAMAMLADIK”

Beyttürk İnşaat olarak bugüne kadar yaptığınız ve yapımız devam eden projelerinizden bahseder misiniz?

Beyttürk İnşaat olarak Yalova’da şimdiye kadar 5 adet projemizin inşaatını tamamladık. Öte yandan inşaatına başlayacağımız 2 adet daha projemiz sözkonusu. Yalova'daki ilk projemiz 36 adet lüks villadan oluşan butik bir projeydi. Villaların hemen hemen tamamı yabancı yatırımcıya satıldı. Akabinde ‘Mia Thermal’ projesini tamamladık. Bu projede 64 adet dubleks daire bulunuyordu ve yaklaşık 15 bin metrekare alan üzerine kurulmuş yaklaşık 12 bin metrekare inşaat alanı olan bir projeydi. Bu projemizin de yine yüzde 90’ı yabancı yatırımcıya satıldı. Bugüne kadar yeşille maviyi harmanlayan bir yapı ile projelerimizi gerçekleştirdik. Yani insanların doğa ile suyu bir arada bulabilecekleri, insanların organik hayatı yaşayabilecekleri bir ortamı yaratmaya çalıştık. Beytepe projemizi ise 40 bin metrekare arazi üzerine inşa ettik. Toplam 13 blok ve 358 daireden oluşan bir projeydi. Bu projede konutların tamamı tamamlandı ve teslimatlarımız başladı. Projenin yüzde 90 oranında satışı tamamlandı. Beytepe Plus ve Beyttürk Orman projelerimiz ise eş zamanlı başladı. 35 bin metrekarelik iki inşaat projesinde konutları yatırımcılara zamanından önce teslim ederek gelir elde etmelerini sağladık. Beyttürk İnşaat olarak Yalova’da büyümeye devam ediyoruz. Çünkü bu bölgede arz talep dengesi çok fazla. Yalova’da yaptığımız inşaatları hızlı bir şekilde satabiliyoruz.

Projelerimizde yaklaşık 40 farklı milletten oluşan insanlar oturuyor.

“KONUT İHRACATI YAPAN FİRMALAR 2019’DA SIKINTI YAŞAMADI”

2019, gerek Beyttürk Grubu gerekse konut sektörü açısından nasıl bir yıl oldu?

2019, iç piyasada konut sektörü açısından durağan bir yıl oldu. Ancak yurtdışı bağlantılı çalışan ve konut ihracatı yapan firmalar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadı. Çünkü alış gücü yurtdışında daha fazla. Dolayısıyla inşaat firmalarımızın yurtdışına açılması gerekiyor. Global dünyada siz de global bir şirket olmak zorundasınız. Dünyada konut sektöründeki firmalara baktığımızda çoğunun uluslararası yatırımcılar olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de durum tamamen tersi. Türkiye’de konut sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası arenada boy göstermeleri gerekiyor. Türkiye’ye yabancı yatırımcıları çok rahatlıkla çekebiliriz. Sadece bizim projelerimizde 40 farklı milletten yatırımcı var. Biz bunu Türkiye geneline yayabiliriz. Çünkü Türkiye, yabancı yatırımcılar için çok cazip. 250 bin dolarlık konut karşılığında Türk vatandaşlığı elde edilebilmesi yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’yi çok cazip kılıyor. Yabancı ülkeler için bugün Çin'den çok yoğun bir talep var. Çinli yatırımcılar sadece İstanbul değil Türkiye'nin farklı yerlerini keşfetmek istiyorlar. Doğru gayrimenkulleri doğru yatırımcılarla buluşturabilirsek, ülkemizin önünün çok açık olacağına inanıyorum. 2019 yılında yerel firmaların karşılaştığı zorlukların önümüzdeki süreçte de devam etmesi sözkonusu olabilir. Firmalar kesinlikle dışarıya açılmalı.

“YURTDIŞI YATIRIMCILARA HİTAP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konut sektöründe firmalar, proje satışlarında çeşitli kampanyalara başvuruyorlar. Sizin bu tür kampanyalarınız var mı ya da önümüzdeki dönemde nasıl bir satış politikası izleyeceksiniz?

Bugüne kadar sektörde yapılan birçok kampanya var. Kira garantisi kampanyaları, ev alana araç, hatta ev alana hobi bahçeleri, faiz indirimi gibi kampanyalar yapıldı bugüne kadar. Biz şirket olarak doğru yerde, doğru proje ve doğru fiyatlamayı buluşturduğumuz için herhangi bir kampanyaya açıkçası ihtiyaç duymadık. Sadece ödeme planlarında uyguladığımız ayarlamalarla müşterilerimizi projelerimizle buluşturduk. Peşinatı düşük tutup taksit sayısını artırarak, satışlarımızı artırdık. Önümüzdeki süreçte yine şirket içerisinde oluşturacağımız ödeme kolaylıkları ile yurtdışı yatırımcısına hitap ediyor olacağız.

Müşteri portföyünüzden bahsedecek olursak, nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Konut satışlarınızda ülke dağılımı ne durumda?

Şu anda yoğun olarak Çinli yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor ama müşterilerimizin büyük bölümünü Ortadoğu ve Körfez ülkeleri oluşturuyor. Projelerimize başta Irak olmak üzere Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’ten yabancı yatırımcılar en fazla ilgi gösteriyor. Şu anda yoğun bir şekilde Lübnanlı ve İranlı yatırımcılar projelerimize ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin’e yaptığı ziyaret neticesinde Çinli yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgileri arttı. Konut projelerimizin yüzde 90’lık bölümünü Körfez ülkeleri ve Ortadoğu oluşturuyor. 2020’nin sonu ve 2021de Çinli ve Uzakdoğulu yatırımcıların ülkemizin gayrimenkul satışlarında yüzde 50 oranını yakalayacağını düşünüyorum.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ 2008’DEN BERİ BÜYÜYOR”

İnşaat sektörünün dünden bugüne fotoğrafını çeker misiniz? Sektörü 2020’de nasıl bir gelecek bekliyor?

İnşaat sektörü 2008 yılından bu yana her yıl büyüyerek devam ediyor. Ancak son 3 yıllık zaman zarfında sektörde istatistiksel olarak biraz düşüş göze çarpıyor. Yeni ve 2. el konutlardaki satışlar zaman zaman değişiyor. Bu değişiklikte faiz oranları önemli ölçüde etkili oluyor. Kamu bankalarının uygulayacağı faizle sıfır konutlara çok fazla talebin olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla iç piyasanın yeni faiz oranları ile hareketleneceği düşüncesindeyim. Son 10 yıllık istatistiklere baktığımızda yabancı yatırımcının payının artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu yıl 50 binleri yakalayacağımızı ümit ediyorum. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçek anlamda konuta ihtiyaç var. Yatırımcının konuta talebi her zaman sözkonusu. Ancak doğru fiyatlama yapılması gerekiyor. Doğru fiyatlama olabilmesi için de doğru projelerin doğru lokasyonda gerçekleştirilmesi lazım. İstanbul’dan ziyade Anadolu’daki illerde insanlar konut sahibi olmak istiyorlar ancak yeterli ve doğru projeler o bölgelerde üretilemiyor.

“YEMEN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldınız. Son olarak DEİK İş Konseyi seçimlerinde Türkiye-Yemen iş Konseyi Başkanı seçildiniz. Neler söylemek istersiniz?

Türkiye-Yemen İş Konseyi başkanlığım 2020 Ocak ayında yapılan DEİK Genel Kurulu ile beraber tescillendi. Türkiye-Yemen iş Konseyi başkanlığını iki dönemdir yapıyorum. Ticaret Bakanlığı’na bağlı 146 tane İş Konseyi bulunuyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Türkiye-Yemen İş Konseyi olarak amacımız, Türkiye ile Yemen arasında ekonomik ilişkileri ve ticaret hacmini daha fazla artırmak.

Yemen bizler için çok önemli. Arap ülkelerinde ticaretimizi artırmamız için Yemen olmazsa olmaz nitelikte. Yemen'in savaş halinde olması, bizim Yemen’le ticaretimizi daha fazla artırmamıza engel oluyor. Türkiye-Yemen İş Konseyi olarak daha fazla Yemenli yatırımcıyı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bunun için çeşitli çalıştaylar, konferanslar yapıyoruz. Amacımız Yemenli yatırımcıları ülkemize çekebilmek.

Peki DEİK'te diğer iş konseylerinde göreviniz var mı?

DEİK’te diğer iş konseyi başkanlarıyla birlikte sürekli iştişare halindeyiz. Aktif olarak Türkiye-Yemen İş Konseyi başkanlığını yürüttüğüm için diğer iş konseylerinde fazla görev alamıyorum. Ama her zaman destek olmak istiyoruz ve farklı ülkelerle de işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Diğer iş konseyleri ile farklı fırsatları değerlendiriyoruz.

Son 5 yıldır Yemen’de iç savaş devam ediyor. Yemen’de son durum nedir ve Yemenli yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi hangi düzeyde?

Türkiye-Yemen İş Konseyi olarak Yemenli yatırımcılara ulaşma çabasındayız. Farklı derneklerle işbirliği yaparak organizasyonlar düzenliyoruz. Yatırım ajansının da çok büyük destekleri var. Örneğin Suudi Arabistan’a giderek oradaki Yemenli işadamlarıyla buluşuyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı ülkelere gidip oradaki Yemeli işadamlarıyla bir araya gelmek istiyoruz. Yemen’de maalesef çok büyük bir karışıklık var. Durumun ne olacağı belli değil. Kısa zamanda sorunun çözülmesini umut ediyoruz. Bunun için kalıcı yatırımlar yapılmalı, kalıcı yatırımların yapılabilmesi için savaşın sonlanması ve güvenliğin oluşması gerekiyor. Güvenli bölge oluşmasıyla beraber Yemen’in çok kısa zamanda toparlanabileceğini düşünüyorum.

“BEYTTÜRK VAKFI’NI KURACAĞIZ”

Sosyal sorumluluk projelerinizden de kısaca bahseder misiniz?

Kısa zamanda Beyttürk Vakfı’nı kurmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar birçok bölgede yardımlarımız oldu. Her ay oluşturduğumuz kumpanyalarla ihtiyaç sahipleri ile buluşuyoruz. Önümüzdeki dönemde İdlib'e büyük bir yardım desteğimiz olacak. Afrika ülkelerine gıda desteğinde bulunuyoruz. Çeşitli bölgelerde yaptığımız mescitlerle ve benzeri yapılarla kalıcı yardımlarda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de de çeşitli derneklerle yaptığımız işbirliğiyle yardımları doğru insanlara ulaştırma çabasındayız. Vakfımızı her geçen gün büyütmeyi ve daha çok insana ulaşabilmeyi hedefliyoruz.

Kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Önümüzdeki dönemde Beyttürk’ü holdingleştirme yolunda atılımlarımız olacak. Şu anda holdingleşme yolunda çalışmalarımız sürüyor. Çünkü birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimizin lider pozisyonuna ulaşabilmeleri için çalışmalar yapmamız lazım. İnşaat, turizm, e-ticaret gibi sektörlerde yatırımlarımız sürecek.

Beyttürk Holding çatısı altında hangi şirketlerle yatırımlarınızı sürdürüyorsunuz?

Beyttürk İnşaat firmamız inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Real Groups ise emlak pazarlama şirketimiz. Bunun yanı sıra turizm alanında Retaj ile yapmış olduğumuz işbirliğiyle ilk otelimizi faaliyete geçireceğiz. Turizm ve e-ticaret sektörlerinde hizmet veriyoruz.

“YATIRIMCILAR ARSAYA YATIRIM YAPMALI”

Son olarak gayrimenkul alacaklara tavsiyeleriniz neler olacak?

Gayrimenkul Cumhuriyet tarihinden itibaren en çok kazandıran argümanlardan birisi. Yatırımcılara doğru fiyatla bulabilecekleri gayrimenkulleri muhakkak almalarını tavsiye ediyorum. Örneğin arsa yatırımcısı bu zamana kadar hiç üzülmedi. Doğru arsa yatırımlarıyla yatırımcıların büyük gelir elde edebileceklerine inanıyorum. Gayrimenkulün yanında önümüzdeki dönemde altın yatırımcısının da kazanacağı görüşündeyim.