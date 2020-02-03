"2020'de turizm geliri 35 milyar dolara ulaşacak"

ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye olarak 2020’de 50 milyonu yabancı ziyaretçi olmak üzere yurtdışında yaşayan vatandaşlarla birlikte 56 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef yakalandığı zaman turizm geliri yılsonunda 35 milyar dolara ulaşacak” dedi.

“11. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin 2023 turizm hedefleri, 75 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak ve 65 milyar dolar turizm geliri elde etmek yönünde revize edildi. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerden elde edilen kişi başı ortalama gelirin ise 867 dolara çıkarılması amaçlanıyor.”

“Turizm sektörü 2019’da da yükseliş grafiğini sürdürdü. Hem gelen ziyaretçi sayısında hem de turizmden elde edilen gelirde artış yaşandı.”

“TÜRSAB olarak iç turizm pazarımızı canlandırmak, turizmi 12 aya ve Türkiye geneline yaymak için hayata geçirdiğimiz projeler var. Bunların başında TÜRSAB ROTA geliyor. TÜRSAB ROTA acentalarımızı dijital bir çatı altında toplayarak onlara yeni iş imkanları sunan son derece verimli bir proje.”

Türkiye turizm sektörü başarılı bir yılı geride bıraktı. 2019 yılının ilk 11 aylık dönemi itibariyle Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı. 2019 yılı, turizm sektörünün yükseliş yılı oldu. Türkiye, 2020’de 50 milyonu yabancı ziyaretçi olmak üzere yurtdışında yaşayan vatandaşlarla birlikte 56 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Bu hedef yakalandığı zaman turizm geliri yılsonunda 35 milyar dolara ulaşacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin turizm sektöründe ulaştığı büyüklüğü ve ileriye yönelik hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Turizmde yaşanan dönüşümle 2023’te sektörün ulaşacağı büyüklüğü özetler misiniz?

11. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin 2023 turizm hedefleri, 75 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak ve 65 milyar dolar turizm geliri elde etmek yönünde revize edildi. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerden elde edilen kişi başı ortalama gelirin ise 867 dolara çıkarılması amaçlanıyor. Sektördeki büyüme trendi mevcut seviyelerde devam ettiği sürece 2023 hedef rakamların yakalanabileceğini düşünüyorum. Turizm geliri özellikle kültür, MİCE, gastronomi, sağlık, spor turizminde teşviklerin verilmesi, yoğun tanıtım ve pazarlama çalışması ile yukarıya taşınacak.

TÜRSAB olarak hedeflerin yakalanabilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunun için de öncelikle harcama potansiyeli yüksek pazar ve segmentlere yönelmek gerekiyor. Biz de 2023 yılı turizm hedeflerinin yakalanması doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu çerçevede ana pazarlarımızda ve kitle turizmi alanındaki etkinliğimizi sürdürürken alternatif pazar ve ürünlerin geliştirilmesine de önem veriyoruz.

“2020’DE 56 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Turizm sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektördeki belli başlı sorunlar nelerdir?

Turizm sektörü 2019’da da yükseliş grafiğini sürdürdü. Hem gelen ziyaretçi sayısında hem de turizmden elde edilen gelirde artış yaşandı. 2020’de 50 milyonu yabancı ziyaretçi olmak üzere; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte 56 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Hedefimize ulaştığımız zaman turizm gelirimiz yıl sonunda 35 milyar doları bulacak.

Ülke olarak turizmde başarılı bir yılı geride bıraktık. 2019 yılının ilk 11 aylık dönemi itibariyle gelen yabancı ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı. 2019 yılı, turizm açısından yükseliş eğiliminin sürdüğü bir yıl oldu. Ziyaretçi sayısı bakımından 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki 11 aylık dönemini yüzde 14,3’lük artışla geçtik ve 42,9 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaştık.

Türkiye’nin turizm geliri Ocak-Eylül aylarını kapsayan yılın 9 aylık döneminde 26,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Turizm gideri bu dönemde yaklaşık 3,4 milyar dolar civarında oldu. Buna göre Türkiye’nin net turizm geliri 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Turizmciler açısından sevindirici hususlardan biri de 3’üncü çeyrekte 612 dolar olan ortalama kişi başı harcamanın 649’a çıkması. 37 dolarlık bir artış söz konusu. 4’üncü çeyrekte de bu artışın devam edeceğini düşünüyorum.

İlk 9 aylık dönemde Türkiye’nin dış ticaret açığının 22,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dikkate aldığımızda turizm sektöründen kaynaklanan gelirler Türkiye’nin dış ticaret açığının tamamını tek başına kapattı. Bu da turizmin bir numaralı stratejik sektörü olduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor.

2019 yılı sonu itibariyle yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 15 civarında artışla 45 milyonu bulacağını, yurt dışından gelen vatandaşlarımızla birlikte 50 milyon ziyaretçi bandını aşacağımızı söyleyebiliriz.

Turizmdeki ana pazarlarımızın tümünde yükseliş yakalanmış olması yıl bazındaki en önemli gelişmelerden biri. Bununla birlikte aynı dönemde alternatif pazarlar arasında geliştirmeyi hedeflediğimiz Hindistan (+ %56,2), Çin (+ %9,13), Güney Kore (+ %34,9), Japonya (+ %26,7) gibi Asya pazarlarında görülen ortalama yüzde 11,9’luk artış da son derece sevindirici. TÜRSAB’da yeni göreve başlayan Yönetim Kurulu üyelerimizle bu pazarların gelişmesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çalışmaya devam edeceğiz.

Kişi başı turizm gelirimiz yavaş yavaş artmaya başladı. Yeteri kadar yabancı ziyaretçimiz var, doluluklar sağlanmış durumda.

Öncelikle önümüzde dönemde başladığımız işlere daha da geliştirerek devam edeceğiz. TÜRSAB’ın yeni Yönetim Kurulu olarak hedefimiz başlattığımız işleri tamamlamak.

Sektörün gündemindeki en önemli konularından biri de çıkmasını beklediğimiz yeni yasamız. Yeni yasayla birlikte sektörde yaşanan pek çok sorun çözüme kavuşacak. Bu yasa hepimizin çıkarlarını, menfaatlerini koruyan, geleceğe umut ile bakmamızı sağlayacak bir yasa. Birliğimizi hak ettiği güce ve etkinliğe getirecek yeni yasada en önemli konulardan biri de kaçak tur sorunu. Yasamızın çıkmasıyla kaçak turlar sona erecek. Beklentimiz hem tüketicinin hem de seyahat acentalarının haklarını koruyacak yasanın bir an önce çıkması.

“KAYAK MERKEZLERİNE YÜKSEK TALEP VAR”

Kış turizmine baktığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz?

Kış turizminde özellikle sömestr dönemi hareketli geçiyor diyebiliriz. Kayak merkezlerine yüksek talep var. Kar kalınlığının yükselmesiyle birlikte özellikle Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes ve Sarıkamış gibi kış turizmi merkezlerine talep de üst seviyeye çıktı. Uludağ’daki tesislerin sömestr döneminde tamamen dolmasını bekliyoruz. Uludağ’da doluluk oranları hali hazırda hafta içi yüzde 70-80, hafta sonu yüzde 90’a kadar çıkıyor. Sömestr döneminde 3 gece 4 gün ya da bir haftalık paketler öne çıkıyor.

Erciyes’te dağ otellerinin tamamı dolmuş durumda. Şehir merkezinde konaklayarak kayak tatili planlayanlar için hala fırsat var. Kayseri şehir merkezindeki otellerin sömestr dönemi dolulukları şu an için yüzde 80 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde bunların da tamamen dolmasını bekliyoruz. Erciyes’e Polonya, Ukrayna, Rusya ve Belarus’tan her hafta charter seferler yapılıyor. Bu kış toplamda 40 bin yabancı misafiri Erciyes’te ağırlamış olacağız. Kartalkaya ve Kartepe’de de doluluklar yüzde 90 seviyesinde bulunuyor. Erzurum Palandöken’de de dolulukların yüzde 90 seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sarıkamış’ta henüz kar istenen seviyede ve kar kalitesinde değil.

Turistik Doğu Ekspresinde de sömestr dönemi dolulukları yüzde 95 seviyesine ulaşmış durumda. Kars, Doğu Ekspresi ile birlikte en çok talep gören noktalardan birisi. Ankara’ya uçakla gidilip sonrasında Doğu Ekspresi ile Erzurum ve Kars’a gidiyorlar. Doğu Ekspresi turlarında Kars’ta 2 gece konaklama imkanı sunuluyor. Bununla birlikte Van Ekspresi’ne de talep oluşmaya başladı. Van Ekspresi’nin güzergahını ise Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Tatvan oluşturuyor.

“TURİZMİ 12 AYA YAYMAK İÇİN PROJELER HAYATA GEÇİRDİK”

Turizm sektörünün yazlık sezondan 12 aya yayılabilmesi için ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor?

Turizm sezonunu 12 aya yaymak için tüm alternatif turizm alanlarında tanıtım ve reklam kampanyalarının aksatılmadan sürdürülmesi büyük önem arz ediyor. Ayrıca sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerden en yüksek düzeyde yararlanma yaklaşımını ülke içerisinde yaygınlaştıran ve turizmde sürdürülebilirliği destekleyen çalışmalara ağırlık verilmesi gerekiyor.

TÜRSAB olarak iç turizm pazarımızı canlandırmak, turizmi 12 aya ve Türkiye geneline yaymak için hayata geçirdiğimiz projeler var. Bunların başında TÜRSAB ROTA geliyor. TÜRSAB ROTA acentalarımızı dijital bir çatı altında toplayarak onlara yeni iş imkanları sunan son derece verimli bir proje. TÜRSAB ROTA tam anlamıyla oturduktan sonra turizm gelirlerimize de büyük katkı sağlayacak. Tüketici açısından düşündüğümüzde ise çeşitli ürün yelpazesiyle pek çok seyahatsevere hitap edecek. Özellikle Alternatif turizm ve Kültür turlarına olumlu etki edeceğini söyleyebiliriz.

TÜRSAB ROTA’nın yanı sıra hükümetimizin aldığı kararla Kasım ve Nisan aylarında eğitim kurumlarındaki yeni ara tatil uygulamasının da bu noktada sektörün elini güçlendireceğine inanıyoruz.

TÜRSAB olarak yaptığınız çalışmalardan ve etkinliklerden bahseder misiniz?

Acentalarımızın gelirini artırmaya yönelik hayata geçirdiğimiz ve hali hazırda üzerinde çalıştığımız çok sayıda projelerimiz var. TÜRSAB olarak üyelerimizin daha fazla kazanç elde edebilmesi için SGK teşviklerinin takibini biz yapıyoruz. Bu amaçla TÜRSAB içinde bir birim kurduk, bütün üyelerimizi geriye dönük teşvikler de dahil olmak üzere SGK teşviklerinden faydalandırıyoruz. Böylece acentalarımız danışman tutup para vermek zorunda kalmıyorlar.

TÜRSAB olarak kendi kariyer portalımızı kuruyoruz. Eleman arayanlarla iş arayanlar aynı çatı altında olacak. Yasal izinleri de aldıktan sonra hayata geçireceğiz. Ayrıca acentalarımıza çeşitli avantaj ve indirimler sağlayacak olana TÜRSAB Avantaj Kart projemiz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında başta acentalarımız başta olmak üzere tüm üyelerimize dağıtacağız.

Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan sektörümüzün daha da gelişebilmesi için TÜRSAB olarak ana pazarlarımızda gerçekleştirilen uluslararası turizm fuarlarına standlarımızla katılarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. 2020’de Vakantie Beurs Utrecht, ITB Berlin, MITT Moskova, UITT Ukrayna, WTM Londra fuarlarına katılım göstereceğiz.

MICE, kültür, kruvaziyer, sağlık, gastronomi, spor ve alternatif turizm alanlarına yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla bölgesel yönetimlerle toplantılar yapıyoruz. Bölgelerin turizm potansiyelleri ile ilgili tanıtım çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

“2020 YILINDA KONGRE TURİZMİ YÜKSELECEK”

TÜRSAB olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Öncelikli hedefimiz gelen turist sayısını ve turistlerden elde edilen kişi başı geliri artırmak. Devamında turizm sezonunu 12 aya yayarak bu pastadan 81 ilimizin aldığı payı daha orantılı bir şekilde dağıtmak. Ayrıca iç turizm hareketlerini güçlendirerek daha fazla vatandaşımızın seyahat etmesini hedefliyoruz.

Son dönemde MICE ve kruvaziyer turizminde başlayan toparlanma başladı. Bu turizm segmentlerinde 2020 yılı önemli bir yükseliş döneminin başlangıcı olacak. İstanbul Karaköy’deki Galataport Limanı’nın 2020 ilkbahar aylarıyla birlikte hizmete girmesi ve birçok yeni kruvaziyer şirketinin Türkiye’yi yeniden rotalarına dahil etmesi kruvaziyer alanındaki beklentilerimizi artırıyor. 2020 yılı, kongre turizmindeki yükseliş açısından da çok önemli bir yıl olacak. İstanbul başta olmak üzere ülkemiz, çeşitli önemli kongre organizasyonlarına ev sahipliği yapacak. Bin kişinin katılacağı Dünya Geri Dönüşüm Kongresi, bin 500 kişinin katılacağı 23. Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı, 3 bin kişinin katılacağı 34. Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul’un 2020 yılında ev sahipliği yapacağı önemli kongre organizasyonlarından sadece birkaçı.

Bunun yanı sıra spor, sağlık, kültür, sanat, festival, fuar gibi alanlarda da önemli uluslararası etkinlikler ülkemizde gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler arasında UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası gibi önemli etkinlikler de olacak. 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak müsabakayı izlemek için İstanbul’a on binlerce seyircinin gelmesi bekleniyor.

Uluslararası İstanbul Film Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Caz Festivali, Uluslararası İzmir Festivali benzeri etkinlikler ile çocuk ve gençlere yönelik organizasyonlar; yurt dışından da çok sayıda talep görmesi dolayısıyla turizmin yıla yayılması ve destinasyonlarımızın uluslararası bilinirliliğinin artırılması noktasında önem arz ediyorlar.

2020 yılında, turizm sektörünün en önemli gündem maddelerinden birini turizm gelirinin artırılması oluşturacak. Hareketli bir yıl bizi bekliyor. 2020 yılı için beklentilerimiz oldukça pozitif. 2020 yılında beklentimiz ve hedefimiz, 50 milyonu yabancı ziyaretçi sayısına ve 35 milyar doları aşkın turizm gelirine ulaşmak. 2020’de kişi turizm geliri açısından 2015 rakamlarını yakalamayı ümit ediyoruz. Onu yakaladığımızda 649 dolar olan kişi başı harcama rakamı 700 dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz.

Turizm gelirinin yanı sıra, yurtiçi turizm pazarının 2020 yılında da hareketli kılınması yine sektörün gündemini oluşturan bir diğer konu. Özellikle hükümetimizin aldığı karar ile kasım ve nisan aylarında eğitim kurumlarındaki yeni ara tatil uygulamasının da bu noktada sektörün elini güçlendireceğine inanıyoruz.