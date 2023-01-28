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Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor 28.01.2023, 18:00
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde salonda yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

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