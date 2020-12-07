Yüksek öğretimde üniversite özel sektör iş birliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ile Türkiye’nin önce gelen sanayi kuruluşlarından Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş (ESTAŞ) arasında AR-GE protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi eğitim ve araştırma alanında çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında CÜTAM ve ESTAŞ’ta bulunan laboratuvarlar, araştırma ve geliştirme projeleri için ortak kullanılacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve ESTAŞ, ortak eğitim faaliyetleri, bilimsel yayın gibi çalışmaları birlikte yürütecekler. Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ESTAŞ Genel Müdürü İsmail Timuçin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir ile ESTAŞ Ar-Ge Müdürü Fatih Özaydın katıldı.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Yıldız ve Genel Müdür Timuçin açıklamalarda bulundular. Rektör Prof. Dr. Yıldız açıklamasında firmanın Sivas’ın önemli şirketlerinden birisi olduğuna ve uzun yıllardır nitelikli çalışmalar yaptığını belirterek, “Biz de birlikte bazı projeler gerçekleştirmiştik. Şimdi bu projeleri daha da ileriye götürme niyetiyle Merkezî Laboratuvarımızın kullanılması noktasında ESTAŞ ile bir protokol imzaladık. Hem bizim hocalarımız firmanın imkânlarından hem de firmadaki arkadaşlarımız bizim Merkezî Laboratuvarı’mızdan yararlanacaklar. Böylece Kamu-Üniversite-Sanayi, Üniversite-Sanayi iş birliği noktasında da önemli bir çalışmaya imza atmış oluyoruz. Bunun devamı gelecek” şeklinde konuştu.

“Bilimsel çalışmalar anında neticelenen çalışmalar değil”

Sivas’taki diğer firmalarla da bu tür çalışmalar yapacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Sivas’taki diğer firmalarla da bu çalışma yapacağız. Şehrimize ülkemize hayırlı olacak çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah bunların sonuçlarını alacağız. Ben İsmail Bey’in şahsında ESTAŞ’a teşekkür ediyorum. Biz bir adım attık. Onlar da bir adım attı. Bilimsel çalışmalar anında neticelenen çalışmalar değil. Bazen yıllar alıyor. Bazen bunu neticelendi görüyoruz. Allah hayırlı, uğurlu etsin” dedi.

İsmail Timuçin ise “Cumhuriyet Üniversitemizle güzel bir protokole anlaşmaya imza attık. Hem üniversitemizin imkânlarından faydalanacağız hem de üniversitemizin bizim laboratuvarlarımızı kullanmalarını ve bizleri geliştirmelerini sağlayacağız. Bu, firmamız, Sivas’ımız, ülkemiz için güzel bir anlaşma. Çok faydalı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.