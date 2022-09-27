Yeni sezon öncesi antrenörlerle toplantı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yeni sezon öncesi 81 antrenörün katılımıyla toplantı yaptı.

2022-2023 Spor Sezonu ve Antrenör Değerlendirme Toplantısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç başkanlığında gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonundaki toplantı salonunda il ve ilçelerde görev yapan 81 antrenörün katıldığı toplantıda antrenörlere yeni sezon öncesi talep ve çalışma esasları hakkında bilgiler verildi. Toplantıda Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ve Şube Müdürü Ufuk Demir de bilgiler aktardı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, “Spor Hizmetleri olarak 4 yıldır verdiğimiz çabanın karşılığını aldık, şubemizi oluşturduk. Bundan sonra daha verimli projelere imza atacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. Müdür Tunç, antrenörlere yetenekli çocukları ortaya çıkarma noktasında “kapı kapı dolaşıp bu yetenekleri bulmamız gerekir” ifadelerini kullandı.