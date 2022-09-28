Yaşlı kadın 3 yıl önce yanan evinin onarılmasını istiyor

SİVAS (İHA) – Sivas’ta 3 yıl önce yanarak harabeye dönen evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Zekiye Ateş, tek isteğinin başını sokabileceği güvenli bir çatı olduğunu söyledi.

Sivas’ın merkeze bağlı Karamehmetoğlu köyünde yaşayan 75 yaşındaki Zekiye Ateş, maddi imkansızlıklar sebebiyle, 3 yıl önce yanarak harabeye dönen evinin içinde ikamet ediyor. Yangın sonrası kullanılmayacak hale gelen evi ekonomik sebeplerden dolayı tamir ettiremediklerini belirten Ateş, geçtiğimiz yıl da eşinin vefatı ile bir başına kaldı. Yıkılma tehlikesi bulunan evde korku içerisinde yaşadığını belirten Ateş, imkan buldukça şehir merkezindeki yakınlarının yanına giderek onlarda kalıyor.

Evinin onarılmasını isteyen Zekiye Ateş, “Yangında evim yanalı 3 yıl oldu. Gitmediğim yer kalmadı. Bazı yerlere gittim, onlar ’biz yapamayız’ dediler. Elektrik kaçağı varmış, ben fırında ekmek yapıyordum. Ekmekleri bitirdikten sonra yatacaktım ama yanık kokusunu aldım. Kokuyu alınca dedim ’herhalde soba devrildi’. Odanın kapısını açtığımda alevler tavana doğru çıkıyordu. O anda dışarı çıkarken bayılmışım. Komşular beni su ile ayılttılar. Duvarlar yıkık halde, yapamıyorum, o kadar gücüm yok. İçeride durmakta beni tedirgin ediyor. Dolabım bozuldu, yaptıramıyorum. Bu evde gücüm hangi işe yeterse onu yapıyorum. Yapamadığımda kalıyor. Korkuyorum, sabaha kadar yatmıyorum. Eşim vefat etti, çocuklarım da ayrı yaşıyor. Herkes kendi yağında kavruluyor. Çocuklarımdan ben bir şey ummuyorum. Küsmüyorum da onlara, onlar da kiralık evlerde yaşayıp güçlükle geçiniyorlar” dedi.

“Burada yaşamaya korkuyorum”

Ateş, evinde yaşamaya korktuğunu belirterek, “Burada yaşamaya korkuyorum, Allah rızası için bana yardım edin. Evimin yapılmasını istiyorum. Evimde yatamıyorum, yatsam da sabaha kadar uyuyamıyorum. Ben köylülerin çoğuna halimi söylemedim. O yüzden çoğu bilmez ne halde olduğumu. Burada kalmaya korktuğumdan Sivas’a gidiyorum. 2 gün bir yerde, 3 gün bir yerde kalıyorum. Sonra buraya geri geliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ev için iyi bir tadilat gerekiyor”

Ateş’in komşusu Mustafa korkmaz ise, evin tadilattan geçirilmesi gerektiği belirterek, “Sobadan dolayı yangın çıkmıştı, biz köy halkı olarak itfaiye gelmeden önce söndürmüştük. Bir yardım eli uzatan olursa iyi olur, köylüler olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Evin oturulacak durumu yok. Tavanlar delik halde. Yangından sonra bunlar daha da artmış durumda. Ev için iyi bir tadilat gerekiyor” şeklinden konuştu.