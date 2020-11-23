banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Koronavirüse karşı sokakları yıkıyorlar
Koronavirüse karşı sokakları yıkıyorlar
Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
İşe dönüş için son gün 17 Aralık... Hangi işçiler başvurabilecek?
İşe dönüş için son gün 17 Aralık... Hangi işçiler başvurabilecek?

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Sivas’ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kadın, çilingir yardımıyla kapının açılması sonucu komşuları tarafından ölü bulundu.

SİVAS 23.11.2020, 15:27
2
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
banner422

Sivas’ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kadın, çilingir yardımıyla kapının açılması sonucu komşuları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Mimar Sinan Mahallesi İhsan Öğer caddesinde 5 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın 2’nci katında yaşayan Nadiye Y.’den (71), haber alamayan komşuları çilingir yardımıyla eve girdi. Yaşlı kadını yatağın yanında hareketsiz halde bulan komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Nadiye Y.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık