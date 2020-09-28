Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem

Sivas’ın Şarkışla ve Yıldızeli ilçelerinde usulsüz avlanan 4 avcı hakkında yasal işlem yapılırken 18 adet çil kekliğe el konuldu.

Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve usulsüzce avlanan avcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 23 avcıdan 4 avcının kaçak ve usulsüz olarak avlandığını tespit etti. Kaçak avcılara idari para cezası uygulanırken avladıkları 18 adet çil kekliğe el konuldu.