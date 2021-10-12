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"Umut Veren Genç Liderler" 5’nci yılında

Gürün Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Enderun’dan EnGürün’e Model Motivasyonlu Rehberlik Projesi kapsamında program düzenlendi. Son dört yılda ilçeye özgü hazırlanan "Umut Veren Genç Liderler" seminer programı, ilçedeki beş lisenin sınıf başkanları, pansiyon başkanları ve onur kurulu başkanlarının katılımları ile gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasının ardından "Kendini Tanıyan Genç Liderler" ve "Geçmişten Günümüze Destan Yazan Gençler" sunumu yapıldı. Şehitler Müzesi ve Eğitim Müzesi ziyaretinin ardından Kaymakam Halil Yazıcı Sivas İçin Kitap Vakti etkinliği kapsamında ilçeye özel Kitap Okuma kampanyasını başlattı. Program Güvercin Evi’nin tanıtımı ve Güvercin Uçurma etkinliği ile sona erdi.

SİVAS 12.10.2021, 13:32
"Umut Veren Genç Liderler" 5’nci yılında

Gürün Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Enderun’dan EnGürün’e Model Motivasyonlu Rehberlik Projesi kapsamında program düzenlendi. Son dört yılda ilçeye özgü hazırlanan "Umut Veren Genç Liderler" seminer programı, ilçedeki beş lisenin sınıf başkanları, pansiyon başkanları ve onur kurulu başkanlarının katılımları ile gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasının ardından "Kendini Tanıyan Genç Liderler" ve "Geçmişten Günümüze Destan Yazan Gençler" sunumu yapıldı. Şehitler Müzesi ve Eğitim Müzesi ziyaretinin ardından Kaymakam Halil Yazıcı Sivas İçin Kitap Vakti etkinliği kapsamında ilçeye özel Kitap Okuma kampanyasını başlattı. Program Güvercin Evi’nin tanıtımı ve Güvercin Uçurma etkinliği ile sona erdi.

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