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Suriyeli bebek için seferber oldular

Sivas İl Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü; kalça çıkığı, ayaklarında ortopedik engeli ve gözlerinde katarakt rahatsızlığı bulunan 6 aylık Suriyeli Şam El Hadi Rakka için harekete geçti.

SİVAS 28.11.2020, 10:12
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Suriyeli bebek için seferber oldular
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Sivas İl Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü; kalça çıkığı, ayaklarında ortopedik engeli ve gözlerinde katarakt rahatsızlığı bulunan 6 aylık Suriyeli Şam El Hadi Rakka için harekete geçti.

Göç ve Manevi Destek Koordinatörü ve Tercüman Fikret Fırat’ın girişimleriyle tedavisine başlanan minik Şam El Hadi, ayağına takılan platin sayesinde yürüyebilecek. Ankara’da göz tedavisi de devam eden El Hadi’nin kısa süre sonra ise görmeye başlayacağı öğrenildi.

Çocuklarının sağlığına kavuştuğunu gören Rakka ailesi Türk halkına ve Türk devletine minnettar olduğunu ifade ederek Sivas Müftülüğüne teşekkür etti.
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