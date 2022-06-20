Şuğul Kanyonu turizme kazandırılacak

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesinde bulunan ‘Bozkır’ın Nazar Boncuğu’ olarak bilinen Gökpınar Gölü’nü ve Şuğul Kanyonu’nu gezerek turizme kazandırılması için çalışmalar yapacağını söyledi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek Gürün İlçesini ziyaret ederek ilçenin genel durumu, devam eden projeler ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgiler alıp esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi. Vali Şimşek, görüşmelerin ardından tertemiz suyu ve dik kayalıklarla çevrili görkemli yapısıyla dikkat çeken Şuğul Kanyonu’nu ve turkuaz mavisi rengiyle ‘Bozkır’ın Nazar Boncuğu’ olarak bilinen, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı olan Gökpınar Gölünü gezdi. Vali Şimşek, Şuğul Kanyonu’nun turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını söyledi. Öte yandan ziyaretlerine devam eden Vali Şimşek Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç’ın ailesini ziyaret ederek aileyle bir süre sohbet etti.