STB Başkanı Hastaoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

Sivas Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 2 Ekim’deki genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Başkan Hastaoğlu, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında, ekibiyle birlikte “Büyüyen ve Gelişen Borsa için çalışmaya devam” anlayışıyla tekrar adaylık yoluna çıktığını belirtti.

Abdulkadir Hastaoğlu, 4 yıllık görev süresi boyunca tek derdinin üyelerine hizmet olduğunu belirterek, “Sivas ve üyelerimiz için çalıştık. Üyelerimizle seçimden seçime değil her zaman bir arada olduk, ziyaretlerine gittik. Sivas merkez ve ilçelerdeki üyelerimizle iftar programlarında, istişare toplantılarında bir araya geldik. Sorun ve sıkıntıları dinlemek için iş yerlerini ziyaret ettik, çözüm önerileri oluşturduk. Ayırmadan, kayırmadan, hiçbir karşılık beklemeden bir ve beraber olarak Borsamızı hak ettiği saygınlığa taşıdık. 5 yıldızlı akredite Borsa olarak Üyelerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için İdari Bölümümüzü yeniledik. Şarkışla, Gürün ve Suşehri ilçe temsilciliklerimize Kangal ilçemizi ekledik. Yeni dönemde Yıldızeli ilçemize de temsilcilik açacağız. Üyelerimizin zaman kazanması ve işlemlerini kolaylaştırmak için yeni nesil borsacılık hedefiyle online tescil hizmetini hayata geçirdik. Üyelerimiz borsamıza gelmeden işlemlerini yapmaktadır. 660 Bin TL hibe alarak yenilediğimiz Laboratuvarımızda Sivas, Yozgat, Kayseri ve Kırıkkale’de bulunan 12 Lisanslı Depoya hizmet vermeye başladık. 28 mühendis istihdam ettiğimiz laboratuvarımızın daha geniş bölgeye hizmet vermesini sağlayacağız. Sivaslı üretici ve yatırımcılarımızın lisanslı depolardaki ürünlerinin alım ve satım işlemlerini daha kolay yapabilmeleri için Türkiye Ürün İhtisas Borsası acenteliğini aldık. Borsa olarak şehrimizin değerlerine sahip çıkıyor ve Coğrafi işaret tescillerini alıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Sivas Pastırmasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak bu nefis lezzetin gelecek nesillere aktarılması ve markalaşması için önemli bir adım attık. 58 metre uzunluğunda Sivas Sucuğu yaparak Türkiye’de bir ilke imza attık” dedi.

“Tek derdimiz Sivas’a ve üyelerimize hizmet etmek”

Hastaoğlu, görev sürecinde yaptıkları faaliyetleri anlatarak yeni dönemde Kaba Yem ve Ot Borsası projesini de hayata geçirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, “Kovalı Mevkiinde Türkiye’de tek olan Kaba Yem ve Ot Borsası Projemizi kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Kovalı bölgesine bunun yanı sıra şehrimizde önemli bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz Modern Buğday Pazarı, Ahırlar Bölgesi yapımı ile Taşlıdere Mevkiine de Yeni Toptancı Sebze Halinin yapımı konusunda projelerimizi hazırladık. Sivas Sucuğu, Zeron Buğdayı ve Sivas Pöçü’ne de coğrafi işaret tescil belgesi almak için gerekli girişimleri başlatacağız. Hiçbir zaman bizlere inanan, güvenen üyelerimizi mahcup etmedik. Bugüne kadar görev yapan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim ve meclis üyesi adaylarımızın tek derdi Sivas’a ve üyelerimize hizmet etmek. Ben ve ekibim yeni dönem için bir kez daha göreve talibiz. Hep birlikte üyelerimize kaliteli ve profesyonel hizmet sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Biz üyelerimizle birlikte güçlüyüz. Dün olduğu gibi bugün ve daima üyelerimizle yan yana, omuz omuza olacağız ve gelişimin öncüsü olmaya devam edeceğiz. 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerimizin, ülkemize, şehrimize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.