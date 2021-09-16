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Sivas’ta vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta vaka sayıları arttı. Kentte 28 Ağustos-3 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 313,58 iken 4-10 Eylül’de 349,12’ye yükseldi.

SİVAS 16.09.2021, 16:39
Sivas’ta vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta vaka sayıları arttı. Kentte 28 Ağustos-3 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 313,58 iken 4-10 Eylül’de 349,12’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı 2 bin 250 kişiyi aştı.

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