Sivas’ta ticaretin merkezi pandemide eğitim faaliyetlerine ara vermedi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, salgın süresince üyelerine yönelik eğitim toplantılarını ara vermeden sürdürdü.

Sivas TSO, üyelerinin ihtiyaçlarına göre farklı Online olarak çok sayıda eğitim düzenleyen konularda eğitimler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ve Sivas TSO İhracat Destek Ofisi işbirliğiyle “Nasıl İhracatçı Olunur” Eğitim programını gerçekleştirecek. 4 Şubat 2021 Perşembe günü saat 14:00’te online olarak gerçekleştirilecek eğitim programına Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış konuşmacı olarak katılacak. İhracat İşlemlerinde Risk Analizleri ve Risklerin Azaltılması konusunda bilgilendirmenin yapılacağı toplantıda katılımcılar merak ettiği soruları da sorabilecek. Ücretsiz olacak eğitimde katılımcılara sertifika da verilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, yaşanan salgın sürecinde online eğitimlere önem verdiklerini ifade ederek, “Üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda online eğitimler, toplantılar ve seminerler düzenliyoruz. 2020 yılında 47 eğitim programı düzenledik. 2021 yılında da bunları sürdüreceğiz. İhracatçı ve ihracat yapmak isteyen üyelerimize yönelik düzenlenecek bu eğitim programı da son derece önemli. Üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz” dedi.