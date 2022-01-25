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Sivas’ta 564 köy yolu kapalı
Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 564 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
SİVAS 25.01.2022, 09:09
Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 564 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Kentte 564 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.