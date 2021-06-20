Sivas kayısı üretiminde 10’uncu sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre Türkiye’de meyve, içecek ve baharat bitkileri üretimine ilişkin verileri açıkladı. TÜİK’ten bilgilere göre Sivas’ta 2020 yılında 7 bin 672 ton kayısı üretildi. Sivas bu üretim miktarıyla Türkiye’de en fazla kayısının üretildiği 10’uncu il oldu.

2020 yılında Türkiye’de 833 bin 398 ton kayısı üretildi. Kayısı üretiminde ilk sırada 352 bin 50 ton ile Malatya yer aldı. Malatya’yı 170 bin 468 ton ile Mersin, 65 bin 477 ton ile Kahramanmaraş, 50 bin 786 ton ile Elazığ, 40 bin 207 ton ile Iğdır, 35 bin 941 ton ile Hatay, 16 bin 564 ton ile Antalya, 13 bin 413 ton ile Isparta, 8 bin 48 ton ile Kars, 7 bin 672 ton ile de Sivas izledi.