Sivas için şiddetli yağış ve sel uyarısı

Sivas Belediyesinden vatandaşlara şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Belediye tarafından yayınlanan uyarıda, "22 Eylül 2022 Perşembe günü Sivas genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetinin, metre kareye 21-50 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Yağış esnasında yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr oluşması riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunsun" dendi.