Sivas Valiliği Sivas için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada 25 Ocak sanı günü akşam saatlerinden itibaren Sivas ve çevresinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan açıklamada, vatandaşlardan don, ulaşımda akmasa ve tipi olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ayrıca yapılan açıklamada etkili olacak kuvvetli kar yağışının 8 ila 20 santimetre kalınlığında kar kütlesine neden olabileceği ifade edildi.