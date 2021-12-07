Sivas BİLSEM 81 ürünün tescil belgesini aldı

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Görsel Sanatlar Yetenek Alanı ve Genel Yetenek alanı öğrencileri, özgün tasarımlarla 81 yeni ürün geliştirdi.

Sivas BİLSEM, geliştirilen ürünlerin tescili için Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu. İnceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından Sivas BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerince geliştirilen 81 ürünün tamamı tescil belgesi aldı.

Sivas BİLSEM Müdürü Adem Uzun, tescil belgesi alınan 81 ürünün piyasaya arzı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek bu kapsamda 5 ürünün tescilinin devri için firmalarla anlaşma sağlandığını dile getirdi. Diğer ürünlerle ilgili firmalarla yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirten Uzun, öğrenci ve öğretmenlerin hem ürün geliştirme ve tasarım süreci ile önemli kazanımlar elde ettiklerini hem de bu ürünlerin ticari alanda değerlendirilmesi ile kazanç elde edeceklerini belirtti.

“Öğrencilerimiz geleceği tasarlayacak"

Sivas BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise başvurusu yapılan tüm ürünlerin tescil belgesi almasının önemli bir başarı olduğuna vurgu yaptı. Öğrencilerin, aldıkları eğitimle özgün ve tercih edilebilir ürünler geliştirdiğine dikkat çeken Aslan, "İnşallah, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, bilim ve teknolojiyi kullanarak geleceği tasarlayacak, hem ülkemiz hem de tüm insanlığın hizmetine sunulacak nice önemli çalışmalara imza atacaklardır. Ben, Bilim ve Sanat Merkezlerinin bu tür çalışmalar yapması konusunda bizlere vizyon oluşturan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Nezir Gül’e ve Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Sayın Ramazan Barın’a tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.