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Sivas beyaz gelinliğini giydi
Sivas’ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
SİVAS 14.01.2021, 09:29
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Sivas’ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.Sivas’ta aylardır beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yoğun bir şekilde yağan kar kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bir yandan da belediye ekipleri çalışmalarına başladı. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan karlar temizlenerek tuzlama işlemi yapıldı. Sabah saatlerinde ise gözlerini bembeyaz bir güne açan Sivas halkı kendilerini dışarı attı. Aylardır beklediği karı gören vatandaşlar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen Sivas’ın tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam etti.
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