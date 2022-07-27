Sivas Belediyespor’un 1. etap Sivas kampı sona erdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Sivas’ı temsil edecek olan Sivas Belediyespor, Sivas kampını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Sivas kampında günde çift idman yapan yeşil-beyazlılar, lige yoğun tempo ile hazırlandı. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, Sivas kampının verimli geçtiğini belirterek, “14 Temmuz’da başladığımız 1. etap Sivas kampımızı tamamlamış durumdayız. Kampımız yaklaşık 14 gün sürdü, Sivas kampımızda sporcularımız gayet özveriliydi. Kamp süresince iyi çalıştığımıza inanıyorum. Son yaptığımız antrenmanla Sivas kampını bitirmiş olduk. Önümüzde şimdi 2. etap Afyon kampımız var. Afyon kampında 3 hazırlık maçı yapacağız, genellikle teknik ve taktiksel çalışmalarımız olacak. 1. etap Sivas kampında fiziksel çalışmalara önem verdik. Afyon kampında ligden önce oynayacağımız hazırlık maçlarıyla takımımızın son durumu görme imkanımız olacak. Sporcularımızın eksiklerini tespit edeceğiz, Afyon kampının Sivas kampı gibi iyi geçeceğine inanıyorum” dedi.

“Oyuncularıma güveniyorum”

Yeni sezonda beyaz grupta mücadele edeceklerini hatırlatan Tokuş, “Grubumuzda iyi takımlar var. Bu sezon çekişmeli maçlar oynayacağımıza inanıyorum. Grupta şampiyonluk adayları var. Ama biliyorsunuz maçlar sahada oynanıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 19 takımlı bir gruptayız biz de tecrübeli bir takımız, bu lige yabancı değiliz. Oyuncularıma güveniyorum genç ve yeni bir takımız, ayrıca tecrübemiz var. Bu avantajlarımızı iyi kullanıp ligde iyi yerlere gelmek istiyoruz. 29 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında ikinci etap kampımız Afyonkarahisar’da yapılacak. Yaklaşık 10 gün sürecek kampı en iyi şekilde değerlendirip sezona iyi başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş tarafından futbolculara 2 gün izin verildi. Sivas Belediyespor kafilesi, 29 Temmuz Cuma günü Afyonkarahisar’da toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.