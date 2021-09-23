banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu

Sivas Belediyesi yurt bulamayan öğrencilere sahip çıktı

Sivas Belediyesi yurt çıkmayan öğrencileri kamu kurumlarının misafirhanelerinde ve otellerde ağırlayacaklarını açıkladı.

SİVAS 23.09.2021, 09:34
Sivas Belediyesi yurt bulamayan öğrencilere sahip çıktı

Sivas Belediyesi yurt çıkmayan öğrencileri kamu kurumlarının misafirhanelerinde ve otellerde ağırlayacaklarını açıkladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi öğrenim görecekleri illere gitti. Yurt çıkmayan ve yüksek fiyatlar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencilerin birçoğu konaklayacak yer bulamadı. Öğrenciler günlerdir seslerini duyurmaya çalışırken Sivas’tan yürekleri ısıtan bir duyuru yapıldı. Sivas Belediyesi yurtlara yerleşemeyen öğrencileri kamu kurumlarının misafirhanelerinde ve otellerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrencilerimiz Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Yurtlara yerleşemeyen öğrenci kardeşlerimizi Sivas Belediyesi olarak kamu kurumlarımızın misafirhanelerinde ve otellerde yurda yerleşene kadar misafir ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0