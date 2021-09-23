Sivas Belediyesi yurt bulamayan öğrencilere sahip çıktı

Sivas Belediyesi yurt çıkmayan öğrencileri kamu kurumlarının misafirhanelerinde ve otellerde ağırlayacaklarını açıkladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi öğrenim görecekleri illere gitti. Yurt çıkmayan ve yüksek fiyatlar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencilerin birçoğu konaklayacak yer bulamadı. Öğrenciler günlerdir seslerini duyurmaya çalışırken Sivas’tan yürekleri ısıtan bir duyuru yapıldı. Sivas Belediyesi yurtlara yerleşemeyen öğrencileri kamu kurumlarının misafirhanelerinde ve otellerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrencilerimiz Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Yurtlara yerleşemeyen öğrenci kardeşlerimizi Sivas Belediyesi olarak kamu kurumlarımızın misafirhanelerinde ve otellerde yurda yerleşene kadar misafir ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.