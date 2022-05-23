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Sigortacılık sektöründe 20 yılını dolduranlar ödüllendirildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Sigorta Haftası nedeniyle istişare toplantısı düzenlendi. Programda sektörde 20 yılını dolduran üyelere de plaket takdim edildi, ödül alanlar arasında Ak Parti Milletvekili Semiha Ekinci’de vardı.

SİVAS 23.05.2022, 11:19
Sigortacılık sektöründe 20 yılını dolduranlar ödüllendirildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Sigorta Haftası nedeniyle istişare toplantısı düzenlendi. Programda sektörde 20 yılını dolduran üyelere de plaket takdim edildi, ödül alanlar arasında Ak Parti Milletvekili Semiha Ekinci’de vardı.

Programa Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Milletvekili ve sigorta acente sahibi Semiha Ekinci, Sivas TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sektör temsilcileri katıldı.

Başkan Eken, tüm sektörlerin olduğu gibi sigortacıların da yanında olduklarını ifade ederek, “Sigortacılarımızla görev süremiz boyunca bir çok programda bir araya geldik. Sorunlarını sıkıntılarını çözmek için çalıştık. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Sigorta Haftasını kutlayan Başkan Mustafa Eken, “Sizler emek veriyorsunuz, gece gündüz çalışıyorsunuz. Görünmeyen ama en zor işi yapan firmalarımızdansınız. Bizler de, sizlerle birlikte bu hafta vesilesiyle bir araya gelerek istişare etmek istedik. Ben komite üyelerimize Yönetim Kurulu üyemiz Şener İpek beye, komite başkanımıza ve diğer üyelerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle her zaman bir aradayız. Yönetim Kurulu üyemiz Şener İpek Bey ve komite başkanımız sizlerden gelen bilgileri bana iletiyorlar. Bizler de sizin sıkıntılarınızı dile getiriyoruz. Sayın vekilimiz Semiha Ekinci’de sizin meslektaşınız, kendisi de bugün sizlerle bir arada. Sektörle ilgili sıkıntılar varsa biz Sivas Ticaret ve Sanayi odası olarak gerek vekillerimize gerekse TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza bilgi veriyoruz. Pandemi döneminde hatırlarsanız sokağa çıkma yasağı nedeniyle sizler sorun yaşıyordunuz. Bunu İl Pandemi Kurulumuzda gündeme getirerek değerlendirdik ve sigortacılarımıza ve çalışanlarına izinler çıkardık. Her sektörden gelen sorun ve sıkıntıları çözüyoruz. Tabi ki sigortacılarımızdan da bizlere gelen sorun ve sıkıntılar için elimizden geleni yapıyoruz. 4 yıldır görevdeyiz, sigortacılarımızdan seçilen bir meclis üyemiz de yönetim kurulumuzda var ve birlikte çalışıyoruz. Yani yönetim kurulumuzda da sigortacılarımız temsil ediliyor. Sizlerle 4 yıllık görev süremizde sık sık bir araya geldik. Ramazan da iftar sofralarında bir araya geldik, kahvaltı sofralarında bir araya geldik. TOBB’da sigortacılarımızla ilgili kurullar var. Geçenlerde Antalya’da sigortacılık fuarı vardı, biz oda olarak desteğimizi verdik ve katılım sağladık” dedi.

45 fabrikaya yer tahsisi yapıldı

Yapılacak işlerin birlik ve beraberlikle sonuca ulaşacağını dile getiren Başkan Eken, “Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz değerli arkadaşlar el birliği ile her şeyi yapabiliriz. Demirağ OSB cazibe merkezi olduktan sonra da her toplantı da söylüyorum, 45 civarında fabrikaya tahsis yaptık. Ne kadar çok fabrika gelirse, ne kadar çok yatırımcı gelirse şehrimize sigortacılarımıza ve diğer sektörlerimize fayda sağlayacaktır. Şuan 15 bin kişi için istihdam garantisi aldık. Önümüzdeki aylarda bu sayı 20 bine çıkacak. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz olsun yapamayacağımız hiçbir şey yok. Biz söz konusu Sivas olduğunda her zaman taşın altına gövdemizi koyuyoruz. Örneğin haftaya Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivassporumuz, Kayserispor ile karşılaşacak. Belediye Başkanımız otobüs verdi. Bizde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak taraftarlarımız maça gitsin diye 2000 maç bileti vereceğiz. Demek ki Sivas söz konusu olduğunda şehrin Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası elini taşın altına koymasını biliyor” diye konuştu.

Başkan Eken, “Bugün aramızda 20 yılı dolduran üyelerimiz var onlara ad bir vefa örneği göstererek plaket takdim edeceğiz. Sigortacılık Haftanızı kutluyorum. Tüm üyelerimizin olduğu gibi sizlerin de her zaman yanınızdayız. Sizlere hayırlı bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Milletvekili de plaket aldı

Milletvekili Semiha Ekinci ise konuşmasında, “Sivas denince akla vefa geliyor. Bugün de sigortacılık sektöründe 20 yılını dolduran benim gibi diğer kardeşlerim için güzel bir vefa örneği gösterilerek bu program düzenlenmiş. Ben kıymetli oda yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyesi Şener İpek nezdinde tüm komitemize teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi dirliğimizi daim etsin. Mustafa Eken başkanım da söyledi. Sivas’ta çok güzel birlik ve beraberlik var. Bunun en güzel örneği de Demirağ OSB’nin cazibe merkezine alınmasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 20 yılını dolduran sektör temsilcilerine plaket takdim edildi.

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