Selle birlikte yerle bir olmuştu, yeniden eski haline kavuştu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde selle birlikte adeta yerle bir olan Alabalık tesisi sahibinin azmiyle yeniden eski haline kavuştu.

Geçtiğimiz aylarda Sivas’ın Gemerek ilçesi Çepni kasabasında meydana gelen sel hayatı olumsuz etkilemişti. Kasabada bulunan alabalık tesisi de selden nasibini almıştı. Yaklaşık 30 bin yavru balık sel nedeniyle telef olmuştu. Tesisin sahibi Mübahi Akdeniz selden etkilenen tesisi için kolları sıvadı. Akdeniz, yaklaşık bir buçuk ay gibi kısa bir sürede tesisteki selin getirdiği çamurları temizleyip balıkların yetiştiği suları değiştirdi. Pes etmeyerek büyük bir azimle tesisini yeniden eski haline getiren Akdeniz, şimdilerde vatandaşlara hizmet veriyor. Öte yandan hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar da tesise gelerek güzel vakit geçiriyor.

Sel nedeniyle 30 bin yavru balık telef oldu

Tesisin sahibi Mübahi Akdeniz, sel nedeniyle 30 bin yavru balığın telef olduğunu hatırlatarak, “Haziran ayında olan sel felaketinden dolayı yaklaşık 30 bin yavru balığımız telef oldu. Aşağı piknik alanımızda bulunan 50 masa ve sandalyede hasar görmüştü. Biz bu hasarları kendimiz telafi ettik. Tadilatını ve tamirini yapıp tesisi tekrar faaliyete geçirdik” dedi.