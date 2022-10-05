SBTÜ öğrencileri sektörün devlerini yerinde inceledi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) öğrencileri Sivas, Ankara, Adana ve Konya illerinde düzenlenen oryantasyon programının da savunma sanayi ve tarım bilimleri alanında sektörlerinin önde gelen kuruluşlarını yerinde inceledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2022 yılı yeni kayıt öğrenci oryantasyon programı çerçevesinde önemli etkinliklere imza attı. Tanışma kokteyli ile başlayan programın ilk günü, bilgilendirme sunumları ve şehirde bulunan tarihi ve turistlik mekanları gezerek devam etti. Oryantasyon programının devamında öğrenciler sosyal, sportif alanlar ve potansiyel iş sahalarıyla tanışma fırsatı bularak Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda inceleme gezisine katıldı. Gezi programının ardından öğrenciler Ankara, Adana ve Konya’da teknik geziler gerçekleştirmek üzere yola çıktı. SBTÜ, öğrencilerini Savunma Sanayi ve Tarım Bilimleri alanında faaliyet gösteren önemli kuruluşlarla buluşturdu. Düzenlenen teknik gezilerde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümleri öğrencileri Ankara’da HAVELSAN, TUSAŞ ve ASELSAN ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde incelediler. Bitki Koruma Bölümü öğrencileri ise Adana’da; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya’da; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, B. Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Özkaynak Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret etti. 5 gün süren oryantasyon programının ardından ders başı yapan SBTÜ lisans öğrencileri, Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesinde bulunan yeni kampüste eğitime başladı.

İstihdam alanlarını yerinde gördüler

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğrencilerin seçtikleri sektörleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyerek, “Yeni kaydolan öğrencilerimizin Üniversitemize, eğitim programlarına, hocalarına, arkadaşlarına ve şehrimize daha kısa sürede uyumunu sağlamak üzere düzenlediğimiz oryantasyon programı çerçevesinde; öğrencilerimizin seçmiş oldukları mühendislik dallarıyla ilgili sektörü yakından tanımaları, örnek uygulamaları yerinde görmeleri ve daha yolun başındayken mezuniyet sonrası istihdam alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olmaları bakımından Ülkemizin en önemli savunma sanayi ve tarım bilimleri kuruluşlarına teknik geziler yapmalarını sağladık. Öğrencilerimizin ufkunu açmak ve motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu teknik geziler tüm öğrencilerimiz üzerinde önemli bir pozitif etki oluşturdu. Bu sıra dışı uygulamalarımızı istisnasız tüm öğrencilerimiz büyük bir memnuniyetle karşıladı. 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle öğrencilerimiz yeni kampüsümüzde eğitime başladı. Bildiğiniz gibi mühendislik bölümlerimizde eğitim dilimiz yüzde 100 İngilizce. Bu bağlamda öğrencilerimiz, kendileri için en iyi şekilde dizayn edilmiş, ortalama 15-20 kişilik modern sınıflarda İngilizce hazırlık eğitimi alıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci odaklı, yeni nesil bir üniversitedir. Bundan sonraki süreçte de Üniversitemiz bu duruşunu değiştirmeden öğrencilerimiz için en iyi eğitim programlarını uygulamaya devam edecektir. Savunma Sanayi ve Tarım Bilimleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla bağımızı daha da güçlendirecek, öğrencilerimizi geleceğin mühendisleri olarak yetiştireceğiz. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.