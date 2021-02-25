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Rektör Yıldız; "Fikirlerde mayalanmaya ihtiyaç duyar’’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin’ de paydaşlar arasında yer aldığı, “3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayında" konuşan Rektör Alim Yıldız, "Fikirler de mayalanmaya ihtiyaç duyar. On yıl önce konuştuğumuz şeylerin bugün gerçekleştiğini görüyoruz’’ dedi.

SİVAS 25.02.2021, 13:31
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Rektör Yıldız; "Fikirlerde mayalanmaya ihtiyaç duyar’’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin’ de paydaşlar arasında yer aldığı, “3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayında" konuşan Rektör Alim Yıldız, "Fikirler de mayalanmaya ihtiyaç duyar. On yıl önce konuştuğumuz şeylerin bugün gerçekleştiğini görüyoruz’’ dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin’ de paydaşlar arasında yer aldığı, “3. Araştırma İnovasyon Çalıştayı” Erciyes Üniversitesi(ERÜ) ve Erciyes Teknopark tarafından düzenlendi. Salgın tedbirleri kapsamında bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen çalıştayın açılış programına, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve 13 farklı üniversite rektörü ile akademisyenler katıldı. Çalıştayda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış,“Çalıştayımız sayesinde araştırma altyapılarımızın ortak kullanıma açılması, araştırmacılarımızın ortak proje çıktı ve yayın aşamasında birbirlerine destek olması ve ortak çıktılar ortaya çıkarmamızın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda da inşallah araştırma ve inavosyon çalıştayımız hayırlara vesile olur” dedi.

Yeri ve milli üretim noktasında araştırma yapılmalı

-SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise, yerli ve milli üretim konusunun önemli olduğunu ve hocaların bu konuda araştırma yapmaları gerektiğini belirterek,“ Önemli merkezlerimizden birisi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi. Burada 102 laboratuvarımız, çok önemli cihazlarımız var. Bir diğeri Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi. 6500 sayılı araştırma altyapılı kanunla 2019’da görüşmeler yapıldı. Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi. Önemli bir merkez. Erzurum ve biz iki üniversite araştırma merkeziyle ilgili bir aşamayı geçtik. Ülkemizin alanında tek epitaksiyel kristal büyütme merkezi. Bünyesinde ülkemiz için çok büyük etkisi olan led lazer, kızıl ötesi dedektör, sensör uzay ve askerî uygulama ve Çin güneş pili gibi toplu elektronik aletlerin epitaksiyel kristal büyütülmesi ve karakterizasyonu yapılacak. Hocalarımız öğrenci olmadığı için derslere girmiyorlar. Acaba şu yapılabilir mi? Ülkenin ihtiyaç duyduğu konularda hocaların belli alanlara yöneltilerek araştırmalar yapmaları, yerli ve mili üretim yapmaları noktasında neler yapılabilir? Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Fikirler de mayalanmaya ihtiyaç duyar. On yıl önce konuştuğumuz şeylerin bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Bu konuda da bölge üniversiteleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.
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