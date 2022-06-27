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Parmaktan çıkmayan çelik yüzüğü itfaiye çıkarttı

Sivas’ta genç kadın parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.

SİVAS 27.06.2022, 12:39
Parmaktan çıkmayan çelik yüzüğü itfaiye çıkarttı

Sivas’ta genç kadın parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.

Sivas’ta kent merkezinde yaşanan olayda genç bir kadın parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkartamadı. İsminin açıklanmasını istemeyen genç kadın parmağında sıkışan yüzüğü bir türlü çıkartamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım istedi. Çelik olduğu için esnetilemeyen yüzük, metal motoru ile kesilerek çıkartıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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