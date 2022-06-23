Ortaokul öğrencileri korona günlerini kitaplaştırdı

Sivas Selçuk Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Sabri Koç ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret etti. Öğrenciler, Aslan’a salgın dönemi izlenimlerini kaleme aldıkları; "Korona Günlükleri" kitabını hediye etti.

Kitabın hazırlık süreci ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında Aslan’a bilgi veren Okul Müdürü Sabri Koç, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde atık malzemeler kullanılarak "Düşünce Atölyesi" oluşturduklarını, öğrencilerin bu atölyede aldıkları eğitimlerin ardından salgın dönemini konu alan "Korona Günlükleri" kitabını çıkardıklarını ifade etti.

Koç, bu süreçte Milli Eğitim Müdürlüğünce kendilerine sağlanan destek dolayısıyla da teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise bir süre öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Öğrencilerden kitapta yer alan yazıları hakkında bilgi alan Aslan, kitabın hazırlanmasında emeği olan öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerini tebrik etti.