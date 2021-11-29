Müdür Aslan, şampiyon takımı tebrik etti

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Okullar Arası Bocce Turnuvasında şampiyon olan Olukman Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.

Sivas’ta düzenlenen Okullar Arası Bocce Turnuvasında il birincisi olan Olukman Ortaokulu öğrencileri, şampiyonluk sevincini İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile paylaştı.

Okul Müdürü Ömer Aslan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Cebrail Bayiskit ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret eden öğrenciler, turnuva hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, İrem Kuru, Deniz Ateş, Gizem Naçar ve Demet Gökçe ile bir süre sohbet eden Aslan, başarılarından dolayı tebriklerini ileterek kitap ve çiçek hediye etti. Aslan, Okul Müdürü Ömer Aslan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Cebrail Bayiskit’e de çiçek takdim etti.