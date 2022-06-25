Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kalite Koordinatörlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) iş birliğiyle düzenlenen Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı sona erdi.

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda düzenlenen ve 4 gün süren programa Kalite Koordinatörlüğünden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.

4 gün boyunca programda Kayseri Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aykan “Liderlik ve Yöneticilik” ve “Motivasyon”, Doç. Dr. Ahmet Altun “İletişim Becerileri” ve “Değişim Yönetimi”, Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Yalman “Takım Yönetimi”, Dr. Öğr. Üyesi Merve Koşaroğlu “Problem Çözme Yöntemleri”, Dr. Öğr. Üyesi Mualla Akçadağ “Zaman Yönetimi”, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yılmaz Bilecen “Protokol Kuralları”, Kalite Koordinatör Yardımcısı Şule Aydın “Kalite ve Akreditasyon”, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Altan Özbek “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, Personel Daire Başkanı Vedat Coşkun “YÖK Mevzuatı”, Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Entegre Yönetim Sistemi Şube Müdürü Şahin Çirkin “Bilgi Yönetim Sistemleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yekbaş sunum gerçekleştirenlere plaket verdi.

Değerlendirme anketi ile devam eden program anketten en yüksek puan alanlara sertifikalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.