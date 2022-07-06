Kurban alırken acele edin

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Kurban Bayramı öncesi havaalanı yolu üzerinde kurulan canlı hayvan pazarını ziyaret etti. Besicilerin sorun ve taleplerini dinleyen Çetindağ; pazardaki satışlar ve hareketlilik hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Çetindağ; herkesin Kurban Bayramını tebrik etti.

Çetindağ; kurban pazarında ziyaretleri esnasında alıcı ve satıcı arasında yaşanan pazarlığa da ortak oldu. Alıcı ile satıcı arasında orta yolu bulan Çetindağ; pazarlığın sünnet olduğunu ifade ederek “Bizim için mutluluktu. İnşallah hem tüketicimiz hem de üreticimiz memnun oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“Kurbanlıklar çok pahalı değil”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çetindağ; “Hayvan pazarını gezdik. Hem çiftçilerimiz hem besicilerimizle görüştük; eksiklerini, sıkıntılarını dinledik. Neler yapılabileceği konusunda araştırmalar yaptık. Hayvanların çok pahalı olduğu söyleniyor ama kurbanlıklar çok da pahalı değil. Geçen sene 3 bin, 3 bin 500 lira idi paylar. Bu sene 4 binden 6 bin 500 liraya kadar kurban payları var. Çok da afaki rakamlar değil. Çünkü biliyorsunuz sofralarımıza o güzel etler kolaylıkla gelmiyor” dedi.

“Kurban alacaklar acele etsin”

Bayrama kısa süre kaldığının altını çizen Çetindağ; kurbanlık alacak kişilere acele etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Başkan Çetindağ; “Kurban Bayramına kısa süre kaldı. Vatandaşlarımız bir an önce hayvan pazarına gidip zamanında ve kaliteli hayvanlarını alsınlar. Her ne kadar girdilerimiz aşırı derecede pahalı olsa da biz üretmeye devam edeceğiz, besicilerimiz üretmeye devam edecek. Biliyorsunuz pandemiden sonra tarımın ne kadar önemli olduğunu tüm dünya gördü. Bu insanlara hep beraber sahip çıkalım ki biz ülkemizi dışarıya kesinlikle muhtaç etmeyelim. Bizim çiftçimizin, besicimizin altyapısı sağlam olduğu müddetçe Türkiye’yi kimseye muhtaç etmeyecek şekilde bu hayvanlarımızı yetiştirmeye devam edecek. Tüketicilerimiz, pay sahiplerimiz şuna emin olsunlar ki hayvanlarımız kaliteli. Gönül rahatlığıyla Sivaslı çiftçilerden hayvanlarını alabilirler ama zamanında alsınlar. Sıkışıklığa meydan vermeden güzel bir şekilde kurbanlarını kessinler” ifadelerini kullandı.

100 hayvandan 23’ünü sattı

Besiciler ise, satışlardan memnun olduklarını belirterek az sayıda hayvanlarının kaldığını söylediler. Besicilerden Muhammet Yıldız; “Buraya 20 yıldır hayvan getiriyorum. Bu sene 100 tane hayvan getirdik ve 23 tanesi kaldı, diğerleri satıldı. Hayvanlar bitmek üzere, İstanbul’a ve Ankara’ya hayvan gönderdik, oradaki hayvanlar bitmiş durumda. Vatandaşlara tavsiyem son güne kalmadan hayvanlarını almaları. 20 ila 75 bin arasında değişiyor fiyatlar” diye konuştu.