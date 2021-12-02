Köy okullarında uzayı anlatılar

SBTÜ “Köy Okullarına Uzay Tanıtım Projesi” projesi kapsamında köy okullarına havacılık ve uzay bilimlerini anlattı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) öğrencileri ve araştırma görevlilerinden oluşan Havacılık ve Uzay Bilimleri Topluluğu “Köy Okullarına Uzay Tanıtım Projesi” kapsamında Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Yolkaya Köyünde bulunan Şehit Yusuf Kolay İlkokulu ve Yolkaya Ortaokulunu ziyaret ederek bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi. Program kapsamında köy okulu öğrencilerine havacılık ve uzay bilimleri konularında sunumlar yapıldıktan sonra bilgi oyunları ve yarışmalar düzenlendi. Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynanarak eğlenceli zaman geçirildi.

Havacılık ve uzay bilimleri alanında tanıtımlar yapılıyor

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Topluluğu Başkanı Araştırma Görevlisi Nurullah Özkan, "Öğrencilerin havacılık ve uzay bilimleri konularına ilgisini çekmek, onların hayal dünyalarını zenginleştirmek, bu alanda farkındalık oluşturmak için “Köy Okullarına Uzay Tanıtım Projesi’ni başlatmıştık. Daha önce Suşehri İlçesinde Şehit Sezai Seven İlkokulunu ziyaret ederek bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştik. Şimdi de Yıldızeli Yolkaya Köyü Şehit Yusuf Kolay İlkokulu ve Yolkaya Ortaokulunda öğrenim gören öğrenci kardeşlerimize havacılık ve uzay bilimleri alanında tanıtımlar yapıyoruz. Verdiğimiz bilgileri destekleyen yarışmalar düzenliyor, oyunlar oynuyoruz. Ayrıca kardeşlerimize eğitim faaliyetlerinde kullanabilecekleri çeşitli hediyeler de getirerek onların farklı bir gün geçirmesine katkı sağlıyoruz. Çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği bir gün olması için topluluk üyeleri olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

"Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Topluluğu üyesi Araştırma Görevlisi Mehmet Nurullah Önel ise böyle bir proje kapsamında köy çocuklarıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Burada öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geldiğimiz andan itibaren buradaki kardeşlerimize havacılık ve uzay bilimleri alanında sunumlar yapıyor, çeşitli oyunlar oynuyoruz. Tabi öğrenci kardeşlerimizin de ilgileri ve katılımları bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadılar"

Gerçekleştirilen etkinliğin öğrencilerin çok ilgisini çektiğini belirten Şehit Yusuf Kolay İlkokulu ve Yolkaya Ortaokulu Müdürü Gökhan Doğan, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden gelen değerli ziyaretçilerimize, okulumuzda yaptıkları etkinlikler, farkındalık eğitimleri ve verdikleri hediyeler için okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Havacılık ve uzay konusunda bilgilendirilen öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde farklı, eğlenceli ve unutamayacakları bir gün yaşadılar" şeklinde konuştu.