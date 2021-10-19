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Köksal, başkanlığa adaylığını açıkladı

Sivas’ta öğrenci ve personel taşımacılığı hizmeti veren Haluk Köksal, 2022 Ocak ayında yapılması planlanan Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

SİVAS 19.10.2021, 11:33
Köksal, başkanlığa adaylığını açıkladı

Sivas’ta öğrenci ve personel taşımacılığı hizmeti veren Haluk Köksal, 2022 Ocak ayında yapılması planlanan Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kentte faaliyet gösteren bir restoranda düzenlediği basın toplantısı ile başkanlığa adaylığını açıklayan Köksal; sorunlara çözüm üretmek için bu yola çıktığını ifade etti.

Köksal, “Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinin 2022 yılı ocak ayında yapılması planlanmaktadır. Bizler de hatalarımızı, eksiklerimizi ve doğrularımızı bir kez daha değerlendirerek daha güçlü ve ilkeli yönetim anlayışıyla bütün şoför esnafımızı temsil etmek için bu yola çıkıyoruz. Tabi ki bunları gerçekleştirebilmemiz siz kıymetli meslektaşlarımızın katkısıyla olacaktır. Odamızı esnafımızın derdiyle dertlenecek bir anlayışla yönetmek için adayım. Kutuplaştıran, ayrıştıran değil; birleştiren, kaynaştıran bir yönetim tarzı için adayım. Esnafımızın yaşadığı sıkıntılar her geçen gün katlanarak büyümektedir. Ekonomik ve sosyal anlamda tüm sıkıntılarınızı bilen biri olarak çözüm üretmek için adayım. Tabi ki bu sorunlara doğru müdahaleler yapıldığında muhakkak ki çözümü vardır. Yeter ki samimi şekilde çözüm aransın. Artık değişim zamanı geldi diyoruz” dedi.

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